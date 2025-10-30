Musetti a rischio ATP Finals, Auger-Aliassime è a due vittorie dal sorpasso: ma Vacherot può salvare Lollo

Il canadese rimonta pure Altmaier e vola ai quarti di finale a Parigi: il vantaggio del carrarino si assottiglia, speranze riposte nel monegasco e nel suo magic moment.

Avesse battuto l’amico Sonego, facendo strada nel Masters 1000 parigino, sarebbe stato tutto più semplice. Ma Lorenzo Musetti sembra avere un’attitudine naturale a complicarsi la vita, a rendere difficili gli obiettivi a portata di mano. E così la strada verso le ATP Finals di Torino s’è improvvisamente fatta più accidentata per il carrarino, costretto anzitutto a gufare il principale concorrente – il canadese Felix Auger-Aliassime – prima ancora di poter pensare alle proprie vittorie. Gufate che non hanno sortito l’effetto sperato. La prima, per lo meno: Auger-Aliassime, infatti, ha battuto Daniel Altmaier e s’è qualificato ai quarti di finale di Parigi.

Parigi: ennesima rimonta per Auger-Aliassime, Altmaier ko

Come aveva fatto nei precedenti confronti con Francisco Comesana e con Alexandre Muller, Felix è partito male. Ha perso il primo set col tedesco (3-6) ed è andato a un passo dal subire un break mortifero nel quinto game del secondo, sul punteggio di 2-2. Dopo aver annullato la palla break, però, Auger-Aliassime non ha sbagliato più nulla, mentre Altmaier s’è sgonfiato di colpo. Risultato: 6-3 6-2 ed ennesima rimonta vincente per il canadese. “Sapevo che sarebbe stata difficile, ho iniziato a servire molto meglio, in avvio ho fatto un po’ di fatica in risposta“, le sue parole. “Con Vacherot sarà divertente, ci sarà tanto pubblico per lui, non lo conosco bene ma so che è in forma, sta giocando un gran tennis”, lo sguardo al prossimo rivale.

ATP Finals, la situazione nel duello tra Musetti e Auger-Aliassime

Il canadese s’è portato a quota 3395 punti, a -290 da Musetti. È a due vittorie dall’incredibile sorpasso, ma ne è a una soltanto da una possibile svolta nel calendario di Lollo. Già, perché in caso di vittoria su Vacherot, l’ex “Carneade” monegasco che dopo l’impresa di Shanghai ora sta facendo strada anche a La Defense, Auger-Aliassime arriverebbe ad appena 90 punti da Musetti. Ed essendo già iscritto all’ATP 250 di Metz, “costringerebbe” in ogni caso l’italiano a chiedere in fretta e furia una wild card o per il torneo francese, o per quello organizzato da Novak Djokovic ad Atene. Una brutta gatta da pelare in vista delle ATP Finals ma anche in ottica Davis.

L’ultima speranza di Lollo: Djokovic non partecipa alle Finals?

Ma c’è uno scenario peggiore. Se il cammino di Auger-Aliassime dovesse spingersi fino alla finale (i possibili avversari in semifinale potrebbero essere Taylor Fritz o Alex de Minaur), il canadese si porterebbe a 3845 punti, 160 in più dei 3685 di Musetti. Diventerebbe padrone del proprio destino. Addirittura, vincendo il Masters 1000 parigino, chiuderebbe anzitempo la pratica: la qualificazione alle Finals arriverebbe addirittura con una settimana d’anticipo e a Musetti non rimarrebbe che sperare in qualche forfait. Proprio Novak Djokovic sarebbe il maggior indiziato, visti i problemi fisici e le scaramucce con l’ATP.