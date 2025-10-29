Inter-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Inter-Fiorentina di Serie A 2025-26, 9a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Inter-Fiorentina è una sfida di alta intensità valida per la 9a giornata di Serie A 2025-26. Si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano il 29 ottobre 2025, calcio d’inizio alle 20:45. In classifica, Inter è 4ª con 15 punti in 8 gare (5 vittorie e 3 sconfitte; 19 gol fatti e 11 subiti), mentre Fiorentina è 18ª con 4 punti (4 pareggi e altrettante sconfitte; 7 gol segnati e 12 incassati). Nerazzurri con il miglior attacco del campionato, Viola alla ricerca di uno scatto fuori dalla zona calda.

Probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Si va verso un’Inter in assetto 3-5-2: in difesa potrebbe toccare a Akanji accanto a Acerbi e Bastoni, sulle corsie Dumfries e Dimarco con in mezzo regia a Calhanoglu e incursioni di Barella e Frattesi. Davanti, con Thuram in dubbio, spazio che dovrebbe andare a Martinez con l’opzione Bonny. Tra gli indisponibili figurano Darmian e Mkhitaryan.

La Fiorentina dovrebbe specchiare il modulo: terzetto con Pongracic, Marì, Ranieri, fasce a tutta corsa per Dodo e Gosens, cerniera in cui potrebbero agire Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fagioli. In attacco si profila la coppia Kean–Gudmundsson. Out Lamptey, nessuno squalificato al momento.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Bonny, Martinez.

Fiorentina (3-5-2): de Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson.

Gli indisponibili di Inter-Fiorentina

Inter – Infortunati: Darmian (infortunio al polpaccio), Mkhitaryan (infortunio alla coscia), Di Gennaro (frattura del polso), Thuram (lesione al bicipite femorale), Palacios (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Darmian (infortunio al polpaccio), Mkhitaryan (infortunio alla coscia), Di Gennaro (frattura del polso), Thuram (lesione al bicipite femorale), Palacios (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno. Fiorentina – Infortunati: Lamptey (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

L’Inter arriva in spinta con quattro successi nelle ultime cinque; la Fiorentina ha raccolto due pareggi e tre sconfitte. Trend che racconta un momento favorevole ai nerazzurri, mentre i Viola cercano una svolta.

Inter ok ok ok ok ko Fiorentina ko x ko ko x

Nelle ultime 5 partite l’Inter ha totalizzato 12 punti, la Fiorentina ne ha raccolti 2. Questo il dettaglio dei risultati:

Inter

Inter-Sassuolo 2-1; Cagliari-Inter 0-2; Inter-Cremonese 4-1; Roma-Inter 0-1; Napoli-Inter 3-1

Fiorentina

Fiorentina-Como 1-2; Pisa-Fiorentina 0-0; Fiorentina-Roma 1-2; Milan-Fiorentina 2-1; Fiorentina-Bologna 2-2

L’arbitro di Inter-Fiorentina

Arbitra il signor Sozza, assistenti Costanzo e Passeri, IV ufficiale Fourneau. Al VAR Ghersini, AVAR Chiffi. Nella Serie A 2025/26 Simone Sozza ha diretto 4 gare: 1 rigore assegnato, 14 ammonizioni, 2 doppi gialli e 4 espulsioni dirette, con una media di circa 5 cartellini a partita.

Arbitro: SOZZA

Assistenti: COSTANZO – PASSERI

IV: FOURNEAU

VAR: GHERSINI

AVAR: CHIFFI

Informazioni interessanti sul match

Il confronto tra Inter e Fiorentina arriva in un momento in cui i nerazzurri mostrano verve offensiva e continuità a San Siro, mentre la Viola fatica a trasformare il possesso in gol, soprattutto lontano da casa. Curiosità storiche: quando le due si affrontano di mercoledì, l’equilibrio è spesso protagonista.

L’ Inter ha vinto 7 delle ultime 10 sfide di Serie A contro la Fiorentina , viaggiando a ritmo da 2.2 punti a partita.

ha vinto 7 delle ultime 10 sfide di Serie A contro la , viaggiando a ritmo da 2.2 punti a partita. In trasferta contro l’ Inter , la Fiorentina ha centrato un solo successo nelle ultime 9: il resto sono due pari e sei ko, con una media di 2.2 gol subiti a gara.

, la ha centrato un solo successo nelle ultime 9: il resto sono due pari e sei ko, con una media di 2.2 gol subiti a gara. Il mercoledì porta equilibrio: nei 5 precedenti in questo giorno, una vittoria a testa e tre pareggi, senza mai ripetere lo stesso risultato consecutivamente.

Dopo lo stop con il Napoli , l’ Inter rischia di cadere due volte di fila: evento raro nelle ultime stagioni.

, l’ rischia di cadere due volte di fila: evento raro nelle ultime stagioni. Tre successi su quattro gare interne per l’ Inter : i nerazzurri inseguono il quarto in cinque partite casalinghe come successo solo nel 2017/18 e 2022/23.

: i nerazzurri inseguono il quarto in cinque partite casalinghe come successo solo nel 2017/18 e 2022/23. La Fiorentina ha vinto solo 2 delle ultime 12 trasferte di Serie A: in questo campionato lontano da casa prevalgono i pareggi.

ha vinto solo 2 delle ultime 12 trasferte di Serie A: in questo campionato lontano da casa prevalgono i pareggi. Miglior attacco del torneo: l’ Inter ha 19 gol e guida anche per tiri totali; tra le prime 8 però ha la difesa più perforata (11 reti al passivo).

ha 19 gol e guida anche per tiri totali; tra le prime 8 però ha la difesa più perforata (11 reti al passivo). Calhanoglu è una nemesi per la Fiorentina : è l’avversaria a cui ha segnato di più nei top-5 campionati (cinque reti) e contro cui ha servito una storica tripletta di assist.

è una nemesi per la : è l’avversaria a cui ha segnato di più nei top-5 campionati (cinque reti) e contro cui ha servito una storica tripletta di assist. L’ultima doppietta di Kean in Serie A è arrivata contro l’Inter: l’attaccante viola resta una minaccia se trova campo attaccando la profondità.

Le statistiche stagionali di Inter e Fiorentina

L’Inter viaggia con possesso medio del 58.3% e un attacco da 19 reti in 8 gare; precisione al tiro al 37.1% e passaggi completati all’86.9%. La Fiorentina tiene il 49.5% di possesso, ha segnato 7 gol e concesso 12: tiri totali più contenuti ma buona aggressione (PPDA 10.9). Nerazzurri più produttivi sui piazzati e nei corner, Viola ordinate ma poco incisive nello score.

Inter Fiorentina Partite giocate 8 8 Vittorie 5 0 Pareggi 0 4 Sconfitte 3 4 Gol fatti 19 7 Gol subiti 11 12 Possesso palla % 58.3 49.5 Tiri totali 116 67 Tiri in porta 43 22 Precisione tiro % 37.07 32.84 Precisione passaggi % 86.88 81.24 PPDA 11.1 10.9 Clean sheet 3 2 Calci d’angolo 61 32 Cartellini gialli 12 17

FAQ Quando e a che ora si gioca Inter-Fiorentina? Inter-Fiorentina si gioca mercoledì 29 ottobre 2025 con inizio alle 20:45. Dove si gioca Inter-Fiorentina? La partita si disputa allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Chi è l’arbitro di Inter-Fiorentina? L’arbitro designato è Simone Sozza, con assistenti Costanzo e Passeri; IV Fourneau, VAR Ghersini, AVAR Chiffi.