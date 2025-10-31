Inter, Lautaro preoccupa Chivu: qual è il vero problema del capitano e l'assist di Thuram

L'argentino ha segnato un solo gol nelle ultime quattro uscite, ma ad agitare il popolo nerazzurro è la sua mancanza di lucidità. Arrivano buone notizie da Tikus

Con il 3-0 alla Fiorentina, l’Inter ha scacciato i fantasmi di Halloween post Napoli, ma resta un problema: il mal di gol di Lautaro. Il capitano nerazzurro fatica tremendamente ad andare a bersaglio: perché? Certo, Chivu può contare su Bonny e Pio Esposito, ma l’apporto realizzativo del leader dello spogliatoio è fondamentale per cullare sogni di gloria. In tal senso, un assist è in arrivo da Thuram.

Inter, Lautaro preoccupa Chivu

Sei gol e due assist nelle 11 presenze accumulate tra campionato e Champions League. A leggere i numeri di Lautaro non sono affatto male. Ma nelle ultime quattro uscire in nerazzurro il Toro di Bahía Blanca ha segnato una sola volta nel poker rifilato alla compagine belga del Royale Union Saint-Gilloise.

A preoccupare Chivu, però, è soprattutto la mancanza di lucidità del suo capitano, deludente (e anche molto nervoso) nello scontro diretto perso al Maradona col Napoli e sottotono anche nel 3-0 alla Fiorentina, confezionato dalla doppietta di Calhanoglu e dal gol di Sucic. Insomma, un momento no.

Qual è il vero problema del capitano

Nell’arco di una stagione non si può essere sempre al top della condizione. Nel caso di Lautaro hanno influito due fattori: gli impegni con l’Argentina e l’infortunio del compagno di reparto Thuram, che lo hanno costretto agli straordinari.

Al rientro dall’ultimo doppio test con la Seleccion, Chivu – in virtù di un calendario costellato da partite importanti – è sempre stato costretto a schierarlo dal primo minuto e sarà così anche domenica nel lunch match del Bentegodi contro il Verona. Un ultimo sacrificio, prima di poter rifiatare. Che è proprio ciò che serve all’argentino.

L’assist di Thuram a Lautaro

La buona notizia è che Thuram è finalmente sulla via del recupero. Assente dal 30 settembre, Tikus è rientrato parzialmente in gruppo e potrebbe già essere convocato per la gara di Verona. Se dovesse farcela, di sicuro non sarà schierato titolare, ma ormai è solo questione di tempo.

Secondo quanto filtra da Appiano Gentile, Lautaro osserverà un turno di riposo in Champions contro il Kairat Almaty: il tecnico romeno è orientato a puntare su Pio Esposito e Bonny, concedendo poi minutaggio al francese.