Inter, è allarme Thuram: il precedente col Borussia che preoccupa. Chivu corre ai ripari

Il tecnico ha già annunciato che, dopo l’Union, il francese mancherà anche col Napoli: il numero di gare saltate in poco più di due stagioni nerazzurre vicino a quello dei 4 anni in Bundes

Oltre alla partita di stasera in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise Marcus Thuram salterà anche la gara col Napoli di sabato: gli infortuni stanno diventando un problema sempre più grave per il francese, lo conferma anche il confronto con i suoi 4 anni al Borussia Moenchengladbach.

Inter, altre due assenze per Thuram

Per fortuna c’è Yann Bonny… L’esplosione in nerazzurro dell’ex Parma – accompagnata anche dalla crescita di Pio Esposito – sta permettendo all’Inter di rimediare a un problema che lentamente, quasi nell’ombra, sta diventando sempre più pressante per il club nerazzurro: gli infortuni di Marcus Thuram.

Nella conferenza stampa alla vigilia della gara di stasera in Champions League con l’Unione Saint-Gilloise Cristian Chivu non ha solo confermato l’assenza di Tikus per un problema muscolare, ma ha anche annunciato che l’attaccante francese salterà anche il big match di campionato di sabato contro il Napoli, al Maradona.

Le gare saltate da Thuram in nerazzurro

Con l’assenza di oggi e quella già certa di sabato, dunque, Thuram avrà saltato già 4 partite delle 9 disputate dall’Inter in questa stagione, un dato molto vicino al 50% del totale. Allargando l’analisi all’intera esperienza nerazzurra di Tikus, iniziata nell’estate del 2023, il numero di gare mancate per infortunio arriva a 17. Un dato che preso da solo non risulta notevole, ma che diventa allarmante se lo si confronta con quello fatto registrare da Thuram nella sua precedente squadra, il Borussia Moenchengladbach, in cui ha militato dall’estate 2019 a quella, come detto, del 2023.

Il confronto con gli infortuni al Moenchengladbach

Nel suo periodo in Bundesliga Thuram ha saltato appena 18 partite per infortunio: praticamente, da quando è all’Inter il francese ha saltato, in poco più di due stagioni, un numero assai simile a quello raggiunto in 4 anni col Moenchengladbach. E se si va ad analizzare le tipologie di infortunio, il dato diventa ancora più allarmante: delle 18 gare saltate da Thuram quando era in Germania, 9 sono da ascrivere all’infortunio più grave della sua carriera, la rottura parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio, che lo tenne fuori per due mesi, da agosto a ottobre 2021. Appena 7 le gare saltate per problemi muscolari.

Da quando Thuram è all’Inter, invece, sono proprio gli infortuni muscolari ad averlo fermato più spesso: 15 assenze su 17 hanno questa motivazione. In questo senso, l’esplosione di Bonny ha un valore doppio per l’Inter: oltre a sostituire Thuram quando infortunato, il connazionale potrà permettergli di riposare quando affaticato, evitandogli così il rischio di incappare in nuovi infortuni.