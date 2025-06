Diretta Live Sinner-Rublev ottavi di finale Roland Garros: Jannik mette nel mirino i quarti

Sala trofei di tutto rispetto per Andrej Rublev. Il tennista moscovita, infatti, in singolare ha vinto 17 titoli ATP tra cui i Masters 1000 di MonteCarlo 2023 e Madrid nel 2024. In carriera ha raggiunto il best ranking nel settembre del 2021 (quarto posto), oltre ad aver conquistato almeno una volta in quarti di finale in tutte le prove del Grande Slam (3 volte agli Australian Open, 2 al Roland Garros, una a Wimbledon e 4 agli Us Open).