Diretta live Olimpiadi Parigi 2024 2 agosto: spada, boxe, golf e le semifinali del tennis. Musetti-Djokovic in serata

Nel corso del match di quarti di finale di ieri contro Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic ha sentito un forte dolore al ginocchio che lo ha molto preoccupato in vista del match di oggi contro il nostro Lorenzo Musetti. Il serbo, che va a caccia del primo oro olimpico – unico successo che manca al suo ricco palmares -, ha comunque detto che proverà a scendere in campo anche se i medici non gli diranno che è tutto ok