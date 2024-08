Musetti-Djokovic diretta live semifinale Olimpiadi Parigi: la sfida per "guadagnarsi" Alcaraz e un sogno

Non è stato per nulla semplice il percorso di Lorenzo Musetti alle Olimpiadi di Parigi. Il toscano non ha perso neppure un set fino a questo momento nonostante abbia affrontato tantissimi atleti di alto livello: al primo turno la vittoria contro l’idolo di casa Gael Monfils, poche ore dopo essere arrivato da Umago. Poi il successo contro lo specialista argentino Mariano Navone (7-6, 6-3). Al terzo turno ancora una vittoria contro lo statunitense Fritz dopo il successo ottenuto a Wimbledon e nei quarti la clamorosa vittoria contro il tedesco Zverev (7-5, 7-5) che all’ultimo Roland Garros era arrivato in finale.