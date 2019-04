LIVE ARSENAL - NAPOLI 2-0 EUROPA LEAGUE 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio Emirates Stadium Giovedì 11 Aprile 2019 ore 21:00

COMMENTO IN DIRETTA

Buonasera a tutti e benvenuti ad Arsenal-Napoli! La formazione dell’Arsenal: Cech; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac; Ozil, Lacazette, Aubameyang. L’undici scelto da Carlo Ancelotti: Meret; Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne. Le squadre stanno per scendere in campo: tra pochi minuti si comincia! 1' PARTITI! 2' Subito un calcio d’angolo in favore dell’Arsenal. 3' Monreal commette fallo: calcio di punizione che verrà battuto da Meret. 6' Papastathopoulos cerca in profondità Aubameyang, ma è bravo Koulibaly ad anticipare l’attaccante dei Gunners e a spazzare lontano il pallone. 7' RAMSEY! Tiro murato da Koulibaly. 9' Fabian Ruiz viene fermato in posizione di off-side. Si ripartirà con un calcio di punizione per l’Arsenal. 11' Intervento provvidenziale di Koscielny, che anticipa Insigne in area di rigore e allontana il pericolo. 14' Maitland-Niles calibra male il passaggio per Aubameyang. Rimessa laterale per il Napoli. 15' GOL DI RAMSEY! ARSENAL IN VANTAGGIO! 16' Bella azione dei Gunners finalizzata da Aaron Ramsey: 1-0! 20' Cross dalla sinistra di Kolasinac, allontana Koulibaly. Primi venti minuti del match. 23' Rischia Meret sul pressing di Aubameyang: il portiere ex Udinese non corre rischi e manda il pallone fuori dal campo. 25' GOL DI TORREIRA! RADDOPPIO DELL’ARSENAL! 26' Decisiva la deviazione di Koulibaly che spiazza Meret: 2-0! 27' AUBAMEYANG! Tiro debole: Meret blocca il pallone senza problemi. 30' Tiene palla l’Arsenal, il Napoli fatica a creare occasioni da gol. 32' KOLASINAC! Un cross che diventa un tiro per l’esterno dell’Arsenal: Meret non si fa sorprendere. 33' LACAZETTE! Clamoroso errore dell’attaccante francese che manca l’impatto con il pallone in area di rigore! 36' Calcio di punizione per l’Arsenal: Koscielny e Monreal salgono a saltare. 37' RAMSEY! Tiro potente ma centrale: parata facile per Meret. 39' AUBAMEYANG! Parata in due tempi per Meret! 41' ANCORA AUBAMEYANG! Passaggio delizioso di Maitland-Niles, Aubameyang tenta il colpo sotto ma non riesce nell’intento di scavalcare Meret. 43' MARIO RUI! Primo squillo del Napoli: tiro dalla distanza che termina alto non di molto. 44' INSIGNE! Che occasione per il Napoli: Insigne spara alto a pochi passi da Cech! 45' FINE PRIMO TEMPO! L’Arsenal torna negli spogliatoi in vantaggio di due reti. 46' INIZIA IL SECONDO TEMPO! 47' Cartellino giallo per Hysaj. 50' Lacazette viene fermato in posizione di fuorigioco. Si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Napoli. 52' Gol di Insigne! Ma è fuorigioco! Giusta la chiamata del guardalinee. 53' KOULIBALY! Colpo di testa del difensore senegalese, Cech devia in calcio d’angolo! 56' Malinteso tra Ramsey e Lacazette: rimessa dal fondo per il Napoli. 58' AUBAMEYANG! Tiro deviato da Maksimovic: calcio d’angolo per l’Arsenal. 59' MIRACOLO DI MERET! Intervento super del numero uno del Napoli sul tiro di Ramsey! 62' Cross interessante di Hysaj sul quale, però, non riesce ad arrivare Mertens. 64' Fuorigioco di Lacazette al momento del passaggio di Ozil: calcio di punizione per il Napoli. 66' Cambio nel Napoli: fuori Mertens, dentro Milik. 67' Doppio cambio nell’Arsenal: fuori Lacazette e Ozil, dentro Iwobi e Mkhitaryan. 69' ALTRA SUPER PARATA DI MERET! Il portiere del Napoli nega il gol a Maitland-Niles con un grandissimo intervento!

Arsenal - Napoli è valevole per i quarti di finale della competizione Europa League 2018/2019.

La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium. Arbitro dell'incontro sarà Alberto Undiano Mallenco (ESP) con al VAR Xavier Estrada Fernández (ESP).

L'Arsenal nella fase a gironi ha incontrato Vorskla, Qarabag e Sporting Lisbona superando il girone con 16 punti mentre il Napoli proviene da terza classificata dalla Champions League. Negli ottavi di finale l'Arsenal ha battuto il Rennes vincendo 3-0 in casa dopo aver perso 3-1 in trasferta; stesso punteggio per il Napoli di Ancelotti con il Salisburgo.

