(61) LEWIS ORFORD (C)

(40) GEORGE EARTHY (C)

(28) TOMÁS SOUCEK (C)

(5) VLADIMÍR COUFAL (C)

(33) EMERSON (C)

(7) JAMES WARD-PROWSE (C)

(19) NATHAN TELLA (C)

(8) ROBERT ANDRICH (C)

(32) GUSTAVO PUERTA (C)

(7) JONAS HOFMANN (C)

(34) GRANIT XHAKA (C)

(25) EXEQUIEL PALACIOS (C)

(30) JEREMIE FRIMPONG (C)

(20) ÁLEX GRIMALDO (C)

PREPARTITA

Bayer Leverkusen - West Ham United è valevole per i Quarti della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Bayer Leverkusen nella fase a gironi ha incontrato Häcken, Molde, Qarabag e Backa Topola superando il girone con 18 punti mentre West Ham United ha incontrato Friburgo, Olympiakos e Backa Topola superando il girone con 15 punti.

Bayer Leverkusen-West Ham United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La prossima sarà la prima sfida in competizioni europee tra il Bayer Leverkusen e il West Ham. L’ultima volta che i tedeschi avevano affrontato una formazione inglese in Europa risaliva alla gara giocata contro il Tottenham nella fase a gironi di Champions League nel 2016/17 (0-0 in casa e successo per 1-0 in trasferta).

Il West Ham ha già eliminato un’avversaria tedesca in questa edizione di Europa League – superando il Friburgo negli ottavi di finale (5-1 il punteggio complessivo); nonostante, la formazione inglese avesse perso la gara di andata giocata in Germania (1-0).

Il Bayer Leverkusen è imbattuto in Europa League quest’anno (7V, 1N) dove ha realizzato 24 reti in otto match (tre di media): solo nel 2001/02 i tedeschi avevano registrato più successi stagionali in una grande competizione europea (otto), mentre solo nel 1994/95 (26) e ancora nel 2001/02 (29) avevano segnato più gol rispetto a quanto fatto finora nel torneo (24 appunto).

Il prossimo sarà il quinto match contro un’avversaria tedesca per il West Ham in Europa League quest’anno: tutti i precedenti quattro erano avvenuti contro il Friburgo; in aggiunta, gli Hammers sono solo la terza formazione inglese a giocare almeno cinque gare contro squadre tedesche in una grande stagione europea – con il Liverpool nella Coppa UEFA 1972/73 e il Manchester City nella Champions League 2022/23 (entrambe vincintrici della rispettiva competizione in quella stagione).

Il Bayer Leverkusen ha vinto tutte e quattro le gare casalinghe di Europa League in questa stagione – realizzando almeno tre reti in ciascuna di queste (17 complessive). Nella storia della competizione, l’unica squadra capace di vincere cinque match di fila e segnare almeno tre gol in ognuno di questi era stato il Chelsea nel 2018/19, mentre nessuna formazione tedesca ha mai realizzato più di 17 reti in gare casalinghe in una singola stagione in Europa League.

Mohammed Kudus ha segnato cinque reti in ognuna delle ultime due grandi stagioni europee (cinque con l’Ajax nel 2022/23 e cinque con il West Ham quest’anno). Il classe ’00 è solo il terzo giocatore ghanese capace di realizzare almeno 10 gol nelle grandi competizioni europee – insieme a Anthony Yeboah (17) e Michael Essien (11).

Tra gli allenatori con almeno 15 gare in Europa League, solo Diego Simeone (81%, 21/26) vanta una migliore percentuale di vittorie rispetto a Xabi Alonso (69%, 11/16); tuttavia, lo spagnolo ha la miglior media gol segnati/match disputati tra gli allenatori con almeno 15 partite nella competizione (2.4, 38 reti in 16 sfide).

Patrick Schick ha segnato in tutte e quattro le ultime presenze con il Bayer Leverkusen in Europa League – mettendo a segno cinque reti (quattro delle quali dalla panchina). Solo Rodrigo Palacio aveva realizzato più reti da subentrato in una singola stagione nella competizione (cinque, con l’Inter nel 2012/13); mentre, Ulf Kirsten è l’unico giocatore del Bayer capace di trovare la rete in cinque grandi gare europee di fila (riuscendoci due volte: cinque sia nel 1993/94 che nel 1998/99).

Dove vedere Bayer Leverkusen-West Ham United di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-West Ham United si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 11 aprile.

Bayer Leverkusen-West Ham United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League