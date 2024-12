Stadio Estádio do Dragão di Porto 12 Dicembre 2024 ore 21:00

(21) DENIL CASTILLO (C)

(17) KRISTOFFER ASKILDSEN (C)

(20) VALDEMAR BYSKOV (C)

(19) PEDRO BRAVO (C)

(24) OLIVER SØRENSEN (C)

(5) EMILIANO MARTÍNEZ (C)

(6) JOEL ANDERSSON (C)

(17) IVÁN JAIME (C)

(15) VASCO SOUSA (C)

(86) RODRIGO MORA (C)

(20) ANDRÉ FRANCO (C)

(22) ALAN VARELA (C)

(10) FÁBIO VIEIRA (C)

(6) STEPHEN EUSTAQUIO (C)

(11) PEPÊ (C)

Fuorigioco. Paulinho(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Adam Buksa e' colto in fuorigioco.21:07

Tiro parato. Fábio Vieira (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pepê.21:02

Dove si gioca la partita: Stadio: Estádio do Dragão Città: Porto Capienza: 50431 spettatori20:04

PREPARTITA

FC Porto - FC Midtjylland è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - FC Midtjylland sarà Aleksandar Stavrev. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Dove vedere FC Porto-FC Midtjylland di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

FC Porto-FC Midtjylland si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 12 dicembre.

FC Porto-FC Midtjylland verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

