(16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)

(64) ALEX TÓTH (C)

(7) MOHAMED BEN ROMDHANE (C)

(10) KADY BORGES (C)

(80) HABIB MAÏGA (C)

(20) ADAMA TRAORÉ (C)

(88) PHILIPPE ROMMENS (C)

(15) MOHAMED ABU FANI (C)

(30) ZSOMBOR GRUBER (C)

(22) STEFAN SCHWAB (C)

(7) GIANNIS KONSTANTELIAS (C)

(2) MADY CAMARA (C)

(11) TAISON (C)

(27) MAGOMED OZDOEV (C)

(14) ANDRIJA ZIVKOVIC (C)

PREPARTITA

PAOK Salonika - Ferencvarosi è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.

Arbitro di PAOK Salonika - Ferencvarosi sarà Guillermo Cuadra Fernández. Al VAR invece ci sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Dove vedere PAOK Salonika-Ferencvarosi di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

PAOK Salonika-Ferencvarosi si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 12 dicembre.

PAOK Salonika-Ferencvarosi verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

