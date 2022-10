LIVE PSV EINDHOVEN - ZüRICH 4-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(8) OLE SELNÆS (C)

(7) BLEDIAN KRASNIQI (C)

(23) FABIAN ROHNER (C)

(27) SELMIN HODZA (C)

(3) ADRIÁN GUERRERO (C)

(19) NIKOLA BORANIJASEVIC (C)

(17) CHEICK CONDÉ (C)

(16) MARC HORNSCHUH (C)

(37) RICHARD LEDEZMA (C)

(23) JOEY VEERMAN (C)

(6) IBRAHIM SANGARÉ (C)

(15) ÉRICK GUTIÉRREZ (C)

Gol! PSV Eindhoven 4, Zurigo 0. Joey Veerman (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ibrahim Sangaré.22:10

Tentativo fallito. Cody Gakpo (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Guus Til in seguito a un contropiede.21:45

Tentativo fallito. Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Cody Gakpo con cross in seguito a un calcio da fermo.21:38

Gol! PSV Eindhoven 3, Zurigo 0. Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.21:34

Antonio Marchesano (Zurigo) e' ammonito per un brutto fallo.21:31

Tiro parato. Bohdan Viunnyk (Zurigo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adrián Guerrero con cross.21:20

Tiro parato. Cody Gakpo (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joey Veerman.21:19

Gol! PSV Eindhoven 2, Zurigo 0. Joey Veerman (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Guus Til.21:15

Gol! PSV Eindhoven 1, Zurigo 0. Érick Gutiérrez (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.21:08

Tiro parato. Armando Obispo (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cody Gakpo con cross.21:08

Fuorigioco. Antonio Marchesano(Zurigo) prova il lancio lungo, ma Aiyegun Tosin e' colto in fuorigioco.21:07

Karol Mets (Zurigo) e' ammonito per un brutto fallo.21:01

PREPARTITA

PSV Eindhoven - Zürich è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

Arbitro di PSV Eindhoven - Zürich sarà Ali Palabiyik coadiuvato da Serkan Olguncan e Ceyhun Sesiguzel. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

PSV Eindhoven-Zürich ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il PSV ha vinto tutte e tre le sfide casalinghe contro squadre svizzere in competizioni europee, l'ultima contro il Basilea nei preliminari della Champions League 2019-20.

L'unico precedente dello Zurigo in trasferta contro squadre olandesi è stato contro il PSV Eindhoven nei quarti di finale della Coppa dei Campioni nel 1963-64: nonostante la sconfitta per 1-0 in quel match gli svizzeri vinsero nella gara di ritorno per 3-1.

Il PSV ha perso due delle ultime quattro partite casalinghe in competizioni europee (1V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 18 gare interne in Europa.

Lo Zurigo ha ottenuto una sola vittoria fuori casa in Europa League (3N, 10P), battendo la squadra cipriota dell'AEK Larnaca nel settembre 2018.

Cody Gakpo del PSV ha preso parte a quattro gol in questa stagione di Europa League (tre reti e un assist), record al pari di Evander del Midtjylland.

Dove vedere PSV Eindhoven-Zürich di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

PSV Eindhoven-Zürich si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

PSV Eindhoven-Zürich verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League