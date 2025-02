(83) EFE AKMAN (C)

(68) FURKAN KOÇAK (C)

(8) KEREM DEMIRBAY (C)

(24) ELIAS JELERT (C)

(20) GABRIEL SARA (C)

(7) ROLAND SALLAI (C)

(23) KAAN AYHAN (C)

(28) ZICO BUURMEESTER (C)

(26) KEES SMIT (C)

(8) JORDY CLASIE (C)

(21) ERNEST POKU (C)

(23) MAYCKEL LAHDO (C)

(10) SVEN MIJNANS (C)

(6) PEER KOOPMEINERS (C)

(3) WOUTER GOES (D)

Fuorigioco. Troy Parrott(AZ) prova il lancio lungo, ma Sven Mijnans e' colto in fuorigioco.21:01

Fuorigioco. Troy Parrott(AZ) prova il lancio lungo, ma Mayckel Lahdo e' colto in fuorigioco.21:02

Tiro parato. Ernest Poku (AZ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Troy Parrott.21:04

Tentativo fallito. Álvaro Morata (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:05

Gara momentaneamente sospesa, Troy Parrott (AZ) per infortunio.21:06

Fuorigioco. Baris Alper Yilmaz(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Álvaro Morata e' colto in fuorigioco.21:07

Kaan Ayhan (Galatasaray) e' ammonito per fallo.21:10

Gol! AZ 1, Galatasaray 0. Sven Mijnans (AZ) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a sinistra.21:12

Gol! AZ 1, Galatasaray 1. Roland Sallai (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra.21:20

Calcio d'angolo, Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Wouter Goes (AZ).21:26

Tiro parato. Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Carlos Cuesta.21:31

Rigore per AZ. Seiya Maikuma e'stato atterrato in area di rigore.21:35

Rigore concesso da Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) per un fallo in area.21:35

Gol! AZ 2, Galatasaray 1. Troy Parrott (AZ) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:37

Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mayckel Lahdo.21:38

Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) e' ammonito per fallo.21:42

Fuorigioco. Seiya Maikuma(AZ) prova il lancio lungo, ma Sven Mijnans e' colto in fuorigioco.21:45

Tentativo fallito. Ernest Poku (AZ) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sven Mijnans in seguito a un contropiede.22:04

David Møller Wolfe (AZ) e' ammonito per fallo.22:06

Tentativo fallito. Carlos Cuesta (Galatasaray) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Baris Alper Yilmaz con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:06

Secondo cartellino giallo per Kaan Ayhan (Galatasaray) per fallo.22:08

Fallo di Wouter Goes (AZ).22:11

Gol! AZ 3, Galatasaray 1. Jordy Clasie (AZ) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ernest Poku.22:14

Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mayckel Lahdo con cross.22:23

Gol! AZ 4, Galatasaray 1. David Møller Wolfe (AZ) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:23

Jordy Clasie (AZ) e' ammonito per fallo.22:33

Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

Fuorigioco. Sven Mijnans(AZ) prova il lancio lungo, ma Sem van Duijn e' colto in fuorigioco.22:49

PREPARTITA

AZ Alkmaar - Galatasaray è valevole per la play-off della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 13 febbraio alle ore 21:00 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.

Arbitro di AZ Alkmaar - Galatasaray sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Dove vedere AZ Alkmaar-Galatasaray di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

AZ Alkmaar-Galatasaray si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 febbraio.

AZ Alkmaar-Galatasaray verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

