(10) YARI VERSCHAEREN (C)

(23) MATS RITS (C)

(27) SAMUEL EDOZIE (C)

(79) ALI MAAMAR (C)

(11) THORGAN HAZARD (C)

(17) THÉO LEONI (C)

(83) TRISTAN DEGREEF (C)

(32) LEANDER DENDONCKER (C)

(29) MARIO STROEYKENS (C)

(21) CÉSAR HUERTA (C)

(81) SUKUR TOGRAK (C)

(8) MERT HAKAN YANDAS (C)

(17) IRFAN CAN KAHVECI (C)

(94) TALISCA (C)

(18) FILIP KOSTIC (C)

(13) FRED (C)

(53) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)

(21) BRIGHT OSAYI-SAMUEL (C)

(1) IRFAN CAN EGRIBAYAT (P)

Fuorigioco. Edin Dzeko(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Dusan Tadic e' colto in fuorigioco.18:50

César Huerta (Anderlecht) e' ammonito per fallo.18:53

Gara momentaneamente sospesa, Adryelson (Anderlecht) per infortunio.18:54

Tiro parato. Yusuf Akçiçek (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Filip Kostic con cross.18:55

Gol! Fenerbahce 1, Anderlecht 0. Dusan Tadic (Fenerbahce) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yusuf Akçiçek da calcio d'angolo.18:56

Fuorigioco. Fred(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Youssef En-Nesyri e' colto in fuorigioco.19:02

Tentativo fallito. Adryelson (Anderlecht) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ludwig Augustinsson con cross in seguito a un calcio da fermo.19:13

Bright Osayi-Samuel (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.19:14

Sofyan Amrabat (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.19:31

Gol! Fenerbahce 3, Anderlecht 0. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sebastian Szymanski con cross.20:01

Fuorigioco. Filip Kostic(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Yusuf Akçiçek e' colto in fuorigioco.20:04

Tiro parato. César Huerta (Anderlecht) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Théo Leoni.20:12

Calcio d'angolo, Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Irfan Can Egribayat (Fenerbahce).20:12

Tiro parato. Filip Kostic (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Talisca.20:22

Fuorigioco. Yusuf Akçiçek(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Cenk Tosun e' colto in fuorigioco.20:37

PREPARTITA

Fenerbahçe - RSC Anderlecht è valevole per la play-off della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 13 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Ulker Stadyumu di Istanbul.

Dove vedere Fenerbahçe-RSC Anderlecht di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Fenerbahçe-RSC Anderlecht si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 13 febbraio.

Fenerbahçe-RSC Anderlecht verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League