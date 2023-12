(46) ANDREAS MYKLEBUST (C)

(7) MAGNUS EIKREM (C)

(33) NIKLAS ØDEGÅRD (C)

(37) LEON-ROBIN JUBERG-HOVLAND (C)

(15) MARKUS KAASA (C)

(28) KRISTOFFER HAUGEN (C)

(31) MATHIAS LØVIK (C)

(22) MAGNUS GRØDEM (C)

(20) KRISTIAN ERIKSEN (C)

(10) FLORIAN WIRTZ (C)

(34) GRANIT XHAKA (C)

(38) KEN IZEKOR (C)

(47) AYMAN AOURIR (C)

(18) NOAH MBAMBA (C)

(19) NATHAN TELLA (C)

(8) ROBERT ANDRICH (C)

(32) GUSTAVO PUERTA (C)

(7) JONAS HOFMANN (C)

Gol! Bayer Leverkusen 1, Molde 0. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Robert Andrich. Guarda la scheda del giocatore Patrik Schick 18:51

PREPARTITA

Bayer Leverkusen - Molde è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 14 dicembre alle ore 18:45 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayer Leverkusen - Molde sarà Robert Jones. Al VAR invece ci sarà David Coote.

Bayer Leverkusen-Molde ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bayer Leverkusen ha vinto il 100% degli incontri giocati contro squadre norvegesi nelle principali competizioni europee (quattro vittorie contro il Rosenborg e una vittoria contro il Molde, tutte in Europa League).

Il Molde ha vinto entrambe le gare fuori casa disputate in Germania in Europa League, battendo lo Stoccarda nel dicembre 2012 e l’Hoffenheim nel febbraio 2021.

Il Bayer Leverkusen è l'unica squadra che ha vinto tutte e cinque le gare giocate in questa edizione dell’Europa League. L’ultima squadra a vincere tutte e sei le partite del girone è stata l’Arsenal nel 2020/21 mentre l'unica formazione tedesca a riuscirci è stata l'Eintracht Francoforte nel 2018/19.

Il Molde ha vinto l'ultima gara giocata in trasferta in Europa League (2-1 vs Häcken) e non colleziona due vittorie consecutive fuori casa nelle principali competizioni europee dal novembre 2015.

Florian Wirtz ha preso parte a 15 gol nelle ultime 12 presenze casalinghe di Europa League con il Bayer Leverkusen (7 gol, 8 assist). In questo torneo, grazie ai due gol e ai quattro assist messi a referto, il giocatore ha preso parte ad una rete alla BayArena in media ogni 24 minuti.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Molde di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Molde si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 14 dicembre.

Bayer Leverkusen-Molde verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League