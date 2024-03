(24) ALEKSEY ISAEV (C)

(66) PATRICK ANDRADE (C)

(6) JÚLIO ROMÃO (C)

(7) YASSINE BENZIA (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

(8) MARKO JANKOVIC (C)

(15) LEANDRO ANDRADE (C)

(25) EXEQUIEL PALACIOS (C)

(19) NATHAN TELLA (C)

(32) GUSTAVO PUERTA (C)

(8) ROBERT ANDRICH (C)

(10) FLORIAN WIRTZ (C)

(7) JONAS HOFMANN (C)

(34) GRANIT XHAKA (C)

PREPARTITA

Bayer Leverkusen - Qarabag è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayer Leverkusen - Qarabag sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Bayer Leverkusen nella fase a gironi ha incontrato Häcken, Molde e Qarabag superando il girone con 18 punti mentre Qarabag ha incontrato Häcken, Bayer Leverkusen e Molde superando il girone con 10 punti.

Bayer Leverkusen-Qarabag ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bayer Leverkusen e Qarabag hanno pareggiato la gara di andata per 2-2; la squadra tedesca è uscita vincitrice da sette delle 10 precedenti occasioni in cui ha pareggiato fuori casa nell'andata di una sfida ad eliminazione diretta nelle principali competizioni europee, tuttavia, è stata eliminata in quella più recente, per i gol in trasferta contro l'FK Krasnodar negli ottavi di finale della UEFA Europa League 2018-19.

Il Qarabag ha perso tutti e quattro i precedenti in trasferta contro avversari tedeschi in competizioni europee con un punteggio aggregato di 13-3, compresa la sconfitta per 5-1 contro il Bayer Leverkusen nella fase a gironi; solo in Francia la squadra azera ha perso tante partite in trasferta in Europa quante in Germania (entrambe quattro).

Il Bayer Leverkusen ha vinto tutte e tre le partite casalinghe di questa stagione di UEFA Europa League, segnando 14 gol nel parziale. La formazione tedesca potrebbe diventare solo la seconda squadra nella storia della Coppa UEFA/Europa League a segnare più di quattro gol in quattro partite consecutive in casa, dopo il Leverkusen stesso nel 1994-95.

Il Qarabag ha segnato almeno due gol in ognuna delle ultime cinque partite di UEFA Europa League, subendo tuttavia almeno una rete nel parziale. La formazione azera è una delle due squadre, ad aver sia segnato che subito più di 15 gol nella competizione, rispettivamente 15 e 16, insieme allo Sparta Praga (16 gol, 16 subiti).

Solo Pierre-Emerick Aubameyang (10) e Romelu Lukaku (otto) hanno partecipato attivamente a più gol in questa UEFA Europa League rispetto a Florian Wirtz del Bayer Leverkusen (sette - tre gol, quattro assist), nonostante il giocatore tedesco abbia giocato solo cinque partite nella competizione. Il classe ‘03 non è mai stato coinvolto in più gol (sette) in una singola stagione di Uefa Europa League.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Qarabag di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Qarabag si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 14 marzo.

Bayer Leverkusen-Qarabag verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League