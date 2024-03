(39) ALEXANDRE TUNKADI (C)

(37) EMRAN SOGLO (C)

(11) AMINE HARIT (C)

(27) JORDAN VERETOUT (C)

(19) GEOFFREY KONDOGBIA (C)

(8) AZZEDINE OUNAHI (C)

(7) JONATHAN CLAUSS (C)

(16) ÁLEX BAENA (C)

(4) SANTI COMESAÑA (C)

(14) MANU TRIGUEROS (C)

(10) DANI PAREJO (C)

(6) ÉTIENNE CAPOUE (C)

(9) GONÇALO GUEDES (C)

(19) FRANCIS COQUELIN (C)

PREPARTITA

Villarreal - Marseille è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 18:45 allo stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal.

Villarreal nella fase a gironi ha incontrato Brighton and Hove Albion, AEK Athens, Panathinaikos, Rennes e Maccabi Haifa superando il girone con 13 punti mentre Marseille ha incontrato Ajax, AEK Athens e Brighton and Hove Albion superando il girone con 11 punti.

Dove vedere Villarreal-Marseille di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Villarreal-Marseille si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 14 marzo.

Villarreal-Marseille verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

