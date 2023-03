(43) MANU BUENO (C)

(17) ERIK LAMELA (C)

(8) JOAN JORDÁN (C)

(55) LUCAS OCAMPOS (C)

(7) SUSO (C)

(20) FERNANDO (C)

(10) IVAN RAKITIC (C)

(12) RAFA MIR (C)

(21) ÓLIVER TORRES (C)

(8) MERT HAKAN YANDAS (C)

(27) MIGUEL CRESPO (C)

(70) IRFAN CAN EGRIBAYAT (P)

(99) EMRE MOR (C)

(21) BRIGHT OSAYI-SAMUEL (C)

(17) IRFAN CAN KAHVECI (C)

(5) WILLIAN ARÃO (C)

(13) ENNER VALENCIA (C)

(26) MIHA ZAJC (C)

(80) ISMAIL YÜKSEK (C)

(24) JAYDEN OOSTERWOLDE (C)

PREPARTITA

Fenerbahçe - Siviglia è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 16 marzo alle ore 18:45 allo stadio Ulker Stadyumu di Istanbul.

Fenerbahçe nella fase a gironi ha incontrato Dinamo Kiev, Rennes e AEK Larnaka superando il girone con 14 punti mentre Siviglia ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Fenerbahçe-Siviglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver vinto la prima partita disputata contro il Siviglia nelle coppe europee nel febbraio 2008, il Fenerbahçe ha invece trovato la sconfitta negli ultimi due confronti con gli andalusi.

Il Siviglia è imbattuto nelle ultime sei sfide nelle coppe europee contro squadre turche (5V, 1N) e ha vinto le ultime tre – Gli andalusi hanno segnato tre reti in ciascuna delle partite comprese nel parziale.

Il Fenerbahçe ha perso soltanto uno degli ultimi 18 match casalinghi disputati in Europa League (11V, 6N) – I turchi, inoltre, non hanno mai trovato la sconfitta in gare interne nella fase a eliminazione diretta nel torneo (6V, 3N).

Nelle 11 occasioni in cui ha vinto il match di andata di un turno a eliminazione diretta in Europa League il Siviglia è passato alla fase successive 10 volte, con l’unica eccezione dell’eliminazione con il West Ham negli ottavi di finale del 2021/22.

Il Fenerbahçe è stato eliminato in ciascuna delle due occasioni in cui ha perso il match di andata in una fase a eliminazione diretta di Europa League (v Lille nel 2009/10 e Krasnodar nel 2016/17).

Dove vedere Fenerbahçe-Siviglia di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Fenerbahçe-Siviglia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 16 marzo.

Fenerbahçe-Siviglia verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

