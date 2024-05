Roma.B.Leverkusen, moviola: Segna ma doveva essere espulso, che sviste dell’arbitro

La prova di Letexier all’Olimpico nell’andata della semifinale di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito in tutto sei

Trentacinque anni, arbitro da oltre 150 presenze in Ligue 1, Francois Letexier – scelto dall’Uefa per l’andata delle semifinali di Europa League tra Atalanta e Liverpool – ha diretto quest’anno 5 partite di Champions League (Real Madrid-Napoli, Atletico Madrid-Feyenoord e Inter Salisburgo e Lazio-Bayern, facendo infuriare i tedeschi e Real-City dove invece si è meritato un 10 in pagella dal moviolista Cesari). Il fischietto francese è stato anche il direttore di gara di Roma-Brighton in Europa League e della Supercoppa Europea di quest’anno disputata ad agosto da Manchester City e Siviglia e vinta ai rigori dagli inglesi oltre che del ritorno di Europa League tra Atalanta e Liverpool ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

I precedenti di Letexier con Roma e Bayer

Il fischietto francese aveva già diretto la Roma in due occasioni, nella vittoria contro il Brighton agli ottavi di finale per 4-0 all’Olimpico e quando i giallorossi persero in trasferta 2-0 contro lo Slavia Praga nella fase a gironi di Europa League di questa stagione. In queste due sfide 3 cartellini gialli per i giallorossi, nessuna espulsione e nessun rigore. Una vittoria e una sconfitta anche per il Bayer Leverkusen con Letexier come arbitro. Il primo incrocio è datato 13 dicembre 2018, fase a gironi dell’Europa League, con i teutonici vittoriosi 5-1 in casa dell’AEK Larnaka. L’altra partita, invece, è il ritorno degli ottavi di finale sempre di Europa League contro l’Atalanta del 17 marzo 2022: 0-1 per gli orobici e passaggio del turno per la formazione italiana. In queste due sfide 5 cartellini gialli per i tedeschi e nessuna espulsione.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni, con lo sloveno Obrenovič IV uomo, Brisard al Var e Delajod all’AVar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori di cui 3 della squadra di De Rossi: Tah (L), Pellegrini (R), Spinazzola (R), Xhaka (L), Andrich (L), Cristante (R)

Roma-Bayer, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 16′ Lukaku prende il tempo a Tah e lo supera, ma il difensore del Bayer Leverkusen lo trattiene per la maglia: giusto il giallo estratto da Letexier. Al 21′ Adli strattona Mancini e poi lo atterra colpendo anche con il braccio sul viso: Letexier non estrae nemmeno il cartellino giallo. Altra ammonizione mancata al 24′ per Andrich che la meriterebbe due volte, al 24′ per un fallo appena fuori area e al 41′ per aver bloccato la ripartenza di Dybala. Era da espulsione, dunque e la beffa è che sarà proprio lui a segnare.

Letexier dimentica i cartellini anche al 58’quando Tapsoba trattiene per la maglia Lukaku a centrocampo ma non viene ammonito. Al 75′ Dopo il gol di Andrich si scatena una rissa in mezzo al campo: ammoniti Xhaka e SpinazzolaAl 78′ due gialli nel giro di pochi secondi estratti ad Andrich (che già meritava sanzioni in precedenza) e Cristante per due falli in mezzo al campo: decisioni corrette da parte di Letexier. Infine all’86’ la Roma chiede il rigore perchè all’86’ Tah colpisce il pallone con le mani, che però sono attaccate al corpo in area: non c’è il penalty in Roma-Bayer.