Roma-Bayer Leverkusen 0-2, il giudizio di De Rossi sull'errore di Karsdorp e una promessa: "Noi non molliamo"

Il Bayer Levekusen si aggiudica la semifinale di andata di Europa League all'Olimpico. Ma De Rossi non intende gettare la spugna: "In Germania faremo la nostra partita"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

E, ora, serve un’impresa. Il fattore Olimpico non basta: la Roma perde 2-0 la semifinale d’andata di Europa League contro il finora invincibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e, dunque, in Germania ha un solo risultato a disposizione. L’analisi di Daniele De Rossi nel post partita.

Roma-Bayer 0-2: strada in salita, le parole di De Rossi

Niente da fare: neppure la Roma è riuscita a mandare al tappeto il Bayer Leverkusen campione di Germania. “Abbiamo giocato contro una squadra forte e se vai in svantaggio diventa difficile da recuperare – ha dichiarato De Rossi ai microfoni di Sky -. Siamo stati un po’ frenetici dopo il gol subito, ma penso che la prestazione sia stata fatta correttamente. Il primo tempo mi è piaciuto, eravamo aggressivi”.

De Rossi sull’errore di Karsdorp e il gol sbagliato di Abraham

De Rossi non condanna Karsdorp per quello sciagurato retropassaggio che ha spianato la strada al successo del Bayer Leverkusen. “Il calcio è tutto fatto di episodi, saremmo scorretti se puntassimo il dito contro l’errore commesso oggi, quando magari altre partite le abbiamo vinte o siamo passati in vantaggio grazie all’errore di altri. Ci sta, fa parte del gioco. Mancavano ancora sessanta e più minuti, potevamo fare altre cose”. Oltre alla traversa di Lukaku nel primo tempo, la chance divorata da Abraham nel recupero. “All’ultimo secondo abbiamo avuto un’occasione pazzesca. Peccato, perché ogni gol può avere una valenza incredibile. Ma era la serata loro, è l’anno loro. Magari al ritorno possiamo sbloccarla noi, io ci credo molto. Sappiamo che non sarà facile, ma non molliamo noi”.

Roma chiamata all’impresa in Germania. Ma De Rossi non molla

In vista della gara di ritorno in Germania De Rossi annuncia che “qualcosa cambieremo, anche perché abbiamo tante partite in poco tempo”. Poi torna sul match: “Contro le squadre forti devi fare una scelta e, secondo me, la scelta del primo tempo stava pagando. Il gol l’abbiamo preso su una palla che era in nostro controllo. E anche dopo il secondo gol preso col Bologna ci siamo lasciati andare all’emotività. Ma sono sicuro che in Germania faremo la nostra partita, sperando che gli episodi gireranno un po’ più a nostro favore”.