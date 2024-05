Pagelle Roma-Bayer Leverkusen 0-2: follia Karsdorp, Dybala stecca, Lukaku sfortunato, Wirtz è un fenomeno

Top e flop della partita Roma-Bayer Leverkusen, valevole per l'andata della semifinale di Europa League: la traversa ferma Lukaku, un errore di Karsdorp condanna i giallorossi

Un erroraccio di Karsdorp costa caro alla Roma, che perde 2-0 la gara d’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. I campioni di Germania espugnano l’Olimpico grazie al gol del gioiello Wirtz, arrivato in seguito a uno sciagurato retropassaggio del terzino danese, e al raddoppio nella ripresa di Andrich. Alla squadra di De Rossi servirà un’impresa nella tana delle aspirine, ancora imbattute in stagione, per ribaltare il risultato e conquistare la finale. Le pagelle della Roma, top e flop del Bayer Leverkusen e il tabellino del match nella nostra analisi.

Roma-Bayer Leverkusen, la chiave della partita

De Rossi recupera Smalling e Lukaku, in campo dal primo minuto. Alonso con Adli, Wirtz e Grimaldo nel tridente, in panchina Boniface e l’ex Schick. Al 20′ Roma vicinissimo al vantaggio: sugli sviluppi di un corner Paredes s’inventa una giocata pazzesca in area e colpo di testa di Big Rom che bacia la traversa. Subito dopo occasionissima per gli ospiti: da un errore in fase di impostazione proprio di Paredes viene innescato Frimpong che, a tu per tu con Svilar, non trova la porta.

Al 27′ clamorosa topica della difesa giallorossa e Bayer avanti: sciagurato retropassaggio di Karsdorp, Grimaldo intercetta il pallone e lo cede in mezzo per Wirtz, che insacca il più facile dei gol. La squadra di De Rossi accusa il colpo e i campioni di Germania giocano sul velluto sfiorando il rappoppio ancora con Wirtz e poi con Frimpong. La risposta della Roma arriva a pochi minuti dall’intervallo con un gran tiro di capitan Pellegrini che termina non lontano dal palo.

Nella ripresa la musica non cambia. E il Bayer Leverkusen approfitta della passività dei giallorossi per raddoppiare con Andrich. Nel recupero Abraham sbaglia un gol di testa a porta vuota. In Germania servirà un’impresa per ribaltare il risultato.

Roma, che cosa ha funzionato

Bene i giallorossi nei primi minuti, che hanno sfiorato anche il vantaggio con la traversa di Lukaku. A proposito del belga, spesso finito nel mirino delle critiche: Big Rom ha giocato una gran partita.

Roma, che cosa non ha funzionato

L’erroraccio di Karsdorp ha cambiato volto a una partita che la Roma stava giocando alla pari. La squadra di De Rossi ha accusato il colpo, rischiando di crollare contro una squadra che ha confermato anche all’Olimpico di proporre un calcio stellare.

Le pagelle della Roma

Svilar 6: Non sempre pulito negli interventi, ma comunque efficace.

Non sempre pulito negli interventi, ma comunque efficace. Karsdorp 4: Non si può. A certi livelli non si può. Se ti giochi una semifinale di Europa League non si può. Il suo mastodontico errore spiana la strada al Bayer: disastroso. Come testimoniano gli assordanti fischi dell’Olimpico al momento della sostituzione. Angelino (5,5 dal 62′).

Non si può. A certi livelli non si può. Se ti giochi una semifinale di Europa League non si può. Il suo mastodontico errore spiana la strada al Bayer: disastroso. Come testimoniano gli assordanti fischi dell’Olimpico al momento della sostituzione. (5,5 dal 62′). Mancini 5,5: Acciaccato, resta in campo per fornire il proprio contributo alla causa. Non benissimo in occasione del raddoppio degli ospiti.

Acciaccato, resta in campo per fornire il proprio contributo alla causa. Non benissimo in occasione del raddoppio degli ospiti. Smalling 5: De Rossi punta sull’esperienza dell’inglese. Che, però, sbanda ed è pure protagonista di troppe amnesie.

De Rossi punta sull’esperienza dell’inglese. Che, però, sbanda ed è pure protagonista di troppe amnesie. Spinazzola 5: Se lo Spina di Euro 2020 era un Frecciarossa, Frimpong è un caccia, un MiG. Leo soffre tremendamente le scorribande dell’imprendile classe 2000 olandese.

Se lo Spina di Euro 2020 era un Frecciarossa, Frimpong è un caccia, un MiG. Leo soffre tremendamente le scorribande dell’imprendile classe 2000 olandese. Cristante 6: Peccato per quel colpo di testa sotto misura che si è spento sul fondo.

Peccato per quel colpo di testa sotto misura che si è spento sul fondo. Paredes 5,5: Paredes dà, Paredes toglie. In una manciata di minuti un assist meraviglioso da vero campione del mondo per Lukaku e un erroraccio banale che ha dato al via a una ripartenza potenzialmente letale e per fortuna non sfruttata da Frimpong. Troppo morbido su Frimpong nell’azione del raddoppio. Baldanzi (sv dal 79′).

Paredes dà, Paredes toglie. In una manciata di minuti un assist meraviglioso da vero campione del mondo per Lukaku e un erroraccio banale che ha dato al via a una ripartenza potenzialmente letale e per fortuna non sfruttata da Frimpong. Troppo morbido su Frimpong nell’azione del raddoppio. (sv dal 79′). Pellegrini 6: Prima dell’intervallo va ad un passo dal pareggio con un tiro piazzato su cui Kovar non sarebbe mai potuto arrivare. Nel finale un passaggio geniale per Azmoun che non concretizza.

Prima dell’intervallo va ad un passo dal pareggio con un tiro piazzato su cui Kovar non sarebbe mai potuto arrivare. Nel finale un passaggio geniale per Azmoun che non concretizza. Dybala 5: È la stella della Roma e in quanto tale Paulo è chiamato a salire in cattedra in partite come questa. Ma l’argentino si vede poco, se non sui corner. Abraham (5 dal 91′: A porta vuota non trova la porta di testa: errore pazzesco).

È la stella della Roma e in quanto tale Paulo è chiamato a salire in cattedra in partite come questa. Ma l’argentino si vede poco, se non sui corner. (5 dal 91′: A porta vuota non trova la porta di testa: errore pazzesco). Lukaku 6,5: Sfiora il gol centrando la traversa di testa. Ma il voto positivo è frutt0 della sua voglia di combattere su ogni pallone, prima di essere ‘abbandonato’ dai compagni. Azmoun (5,5 dal 79′: Nel finale ha la chance di accorciare le distanze ma cincischia dando il tempo a Hincapié di intervenire).

Sfiora il gol centrando la traversa di testa. Ma il voto positivo è frutt0 della sua voglia di combattere su ogni pallone, prima di essere ‘abbandonato’ dai compagni. (5,5 dal 79′: Nel finale ha la chance di accorciare le distanze ma cincischia dando il tempo a Hincapié di intervenire). El Shaarawy 5,5: Gara di sacrificio del Faraone, che non riesce a fornire un contributo importante in zona offensiva.

Top e flop del Bayer Leverkusen

Wirtz 7,5: Fe-no-me-no. Lo scandiamo perché sia chiaro a tutti: il Bayer Leverkusen si ritrova tra le mani (e in campo) un vero e proprio campione. Classe 2003, il futuro è tutto suo: anche all’Olimpico ha incantato. E segnato.

Fe-no-me-no. Lo scandiamo perché sia chiaro a tutti: il Bayer Leverkusen si ritrova tra le mani (e in campo) un vero e proprio campione. Classe 2003, il futuro è tutto suo: anche all’Olimpico ha incantato. E segnato. Andrich 7: In mezzo al campo non lo si nota soltano per la barba. Ma anche e soprattutto per la sua prestanza fisica e le conclusioni da fuori, di cui una vale la rete del raddoppio.

In mezzo al campo non lo si nota soltano per la barba. Ma anche e soprattutto per la sua prestanza fisica e le conclusioni da fuori, di cui una vale la rete del raddoppio. Grimaldo 7: Insieme a Xhaka è il calciatore che ha cambiato la squadra di Alonso. Suo l’assist – l’ennesimo di una stagione a dir poco esaltante – per Wirtz.

Insieme a Xhaka è il calciatore che ha cambiato la squadra di Alonso. Suo l’assist – l’ennesimo di una stagione a dir poco esaltante – per Wirtz. Frimpong 6,5: Sì, sbaglia un gol abbastanza facile. Però viaggia alla velocità della luce e, quando parte, semina il panico.

Sì, sbaglia un gol abbastanza facile. Però viaggia alla velocità della luce e, quando parte, semina il panico. Xhaka 6,5: Il cervello della squadra imbattibile costruita da Alonso.

Il cervello della squadra imbattibile costruita da Alonso. Tah 5,5: Nella sfida tra giganti con Lukaku soffre la fisicità del belga, tanto da rischiare quasi il rosso per evitare la fuga del belga verso la porta difesa da Kovar.

Nella sfida tra giganti con Lukaku soffre la fisicità del belga, tanto da rischiare quasi il rosso per evitare la fuga del belga verso la porta difesa da Kovar. Kovar 5,5: Nel recupero una sua uscita a vuoto rischia di far segnare la Roma: Abraham, però, si divora la più facile delle occasioni.

Il tabellino della Roma

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp (62′ Angelino), Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes (79′ Baldanzi), Pellegrini; Dybala (91′ Abraham), Lukaku (79′ Azmoun), El Shaarawy. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Ndicka, Llorente, Renato Sanches, Aouar, Bove, Zalewski. Allenatore: Daniele De Rossi

Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong (88′ Palacios), Andrich, Xhaka, Hincapié; Wirtz (77′ Hofmann), Adli (73′ Tella), Grimaldo (93′ Kossounou). A disposizione: Hradecky, Lomb, Iglesias, Arhur, Schick, Boniface, Hlozek, Puerta. Allenatore: Xabi Alonso

Arbitro: François Letexier (FRA)

Ammoniti: Tah, Pellegrini, Xhaka, Spinazzola, Andrich, Cristante

Marcatori: 27′ Wirtz, 73′ Andrich