PREPARTITA

Roma - Bayer Leverkusen è valevole per la Semifinali della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 2 maggio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma.

La Roma nella fase a gironi ha incontrato Häcken, Qarabag, Sheriff Tiraspol, Servette e Slavia Praga superando il girone con 13 punti mentre Bayer Leverkusen ha incontrato Molde, Qarabag e Häcken superando il girone con 18 punti.

Roma-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Roma e Bayer Leverkusen si incontreranno per la seconda stagione consecutiva in semifinale di Europa League, i giallorossi avevano vinto 1-0 tra andata e ritorno nella scorsa edizione del torneo, per poi perdere la finale ai rigori contro il Siviglia.

Il Bayer Leverkusen ha vinto la prima partita contro la Roma nella fase a gironi della Champions League 2004/05 (3-1 in casa), anche se da allora non ha più battuto i giallorossi (3N, 2P).

L’unica volta in cui due squadre si sono affrontate in due stagioni consecutive in semifinale di Coppa Uefa/Europa League è stata nel 1984/85-1985/86, quando il Real Madrid raggiunse in entrambi i casi la finale superando l’Inter.

La Roma ha raggiunto la semifinale di una delle maggiori competizioni europee per la quarta stagione consecutiva, dal 2020/21 solo il Real Madrid ci è riuscito; i giallorossi avevano raggiunto questa fase in quattro delle 37 campagne europee precedenti (1969-70, 1983-84, 1990-91, 2017-18).

Il Bayer Leverkusen ha raggiunto la semifinale nelle maggiori competizioni europee per la quinta volta e per la seconda stagione consecutiva; i tedeschi sono arrivati in finale di Coppa Uefa e di Champions League rispettivamente nel 1987/88 e nel 2001/02, venendo eliminati in questa competizione nella scorsa stagione e nel 1994/95, entrambe le volte contro una squadra italiana (Roma e Parma).

La Roma ha perso solo una delle ultime 25 partite in casa in Europa League (19V, 5N), vincendo 10 delle ultime 11 (1N), solo Villarreal (35), Siviglia (28) e Sporting (25) contano più successi interni nella competizione rispetto ai giallorossi (24).

Il Bayer Leverkusen è rimasto imbattuto nelle 10 gare giocate in questa Europa League (8V, 2N), le squadre precedenti ad aver raggiunto la finale senza mai perdere dalla fase a gironi in poi sono il Chelsea nel 2018/19, il Villarreal nel 2020/21 e l’Eintracht Francoforte nel 2021/22, tutte hanno poi vinto il torneo.

Romelu Lukaku ha segnato sette gol in nove partite contro squadre tedesche nelle principali competizioni europee – tra cui uno contro il Bayer Leverkusen nell’agosto 2020, solo contro le squadre svizzere ha fatto meglio (otto); nella sua unica presenza in semifinale di Europa League ha segnato una doppietta contro lo Shakhtar Donetsk nell’agosto 2020.

Gianluca Mancini ha segnato tre gol in questa stagione di Europa League, compresi due nelle due partite dei quarti di finale contro il Milan (uno all'andata, uno al ritorno) - l'unico difensore italiano a realizzare più reti in una singola edizione di una delle principali competizioni UEFA è stato Antonio Comi (quattro con il Torino nella Coppa UEFA 1986/87).

Florian Wirtz è il giocatore che ha creato più occasioni su azione per i compagni in questa Europa League (24); il tedesco, che compirà 21 anni il giorno dopo la partita, ha segnato 11 gol nella competizione, più di ogni altro giocatore sotto i 21 anni di età dal 2009/10.

