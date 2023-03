(36) ALJOSCHA KEMLEIN (C)

(19) JANIK HABERER (C)

(2) MORTEN THORSBY (C)

(8) RANI KHEDIRA (C)

(20) AÏSSA LAÏDOUNI (C)

(18) JOSIP JURANOVIC (C)

(26) JÉRÔME ROUSSILLON (C)

(23) CAMERON PUERTAS (C)

(6) OUSSAMA EL AZZOUZI (C)

(35) NATHAN HUYGEVELDE (C)

(10) TEDDY TEUMA (C)

(20) SENNE LYNEN (C)

(94) LOÏC LAPOUSSIN (C)

PREPARTITA

Union Saint-Gilloise - 1. FC Union Berlin è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 16 marzo alle ore 21:00 allo stadio Lotto Park di Brussels.

Arbitro di Union Saint-Gilloise - 1. FC Union Berlin sarà José María Sánchez Martínez coadiuvato da Raúl Cabañero Martínez e Íñigo Prieto López de Ceraín. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Union Saint-Gilloise nella fase a gironi ha incontrato 1. FC Union Berlin, Union Saint-Gilloise, Malmoe e Sporting Braga superando il girone con 13 punti mentre 1. FC Union Berlin ha incontrato Sporting Braga, Malmoe e Union Saint-Gilloise superando il girone con 12 punti.

Union Saint-Gilloise-1. FC Union Berlin ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’Union Saint-Gilloise potrebbe avanzare ai quarti di finale in una competizione europei solamente per la seconda volta nella sua storia, la prima dopo avere raggiunto le semifinalei della Coppa delle Fiere 1958-60.

L’Union Berlino non ha mai superato due turni a eliminazione diretta di una competizione europea in una singola stagione; la squadra tedsca non ha mai perso la gara di ritorno nei precedenti tre incontri di questo tipo (2V, 1N).

L’Union Saint-Gilloise ha perso l’ultimo incontro interno giocato contro l’Union Berlino in Europa, proprio nella fase a gironi di questa edizione dell’Europa League; la squadra belga non ha mai registrato due sconfitte casalinghe di fila nelle competizioni europee.

L’Union Berlino ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime tre gare esterne in Europa League subendo solo 8.3 tiri di media a partita fuori casa nella competizione. Tra le squadre che hanno giocato più di due incontri esterni nel torneo in corso, solo il Fenerbahce (7.0) ha incassato meno conclusioni di media a partita.

Nessun giocatore ha segnato più gol di Victor Boniface in questa Europa League (cinque, alla pari di Marcus Rashford). L’ultimo giocatore a realizzare più reti per un club belga in una singola edizione della competizione è stato Lior Refaelov del Club Brugge nel 2014/15 (sei).

Dove vedere Union Saint-Gilloise-1. FC Union Berlin di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Union Saint-Gilloise-1. FC Union Berlin si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 marzo.

Union Saint-Gilloise-1. FC Union Berlin verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League