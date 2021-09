LIVE REAL BETIS - CELTIC 0-2 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(52) EWAN HENDERSON (C)

(30) LIAM SHAW (C)

(16) JAMES MCCARTHY (C)

(47) DANE MURRAY (C)

(18) TOMAS ROGIC (C)

(14) DAVID TURNBULL (C)

(12) ISMAILA SORO (C)

(14) WILLIAM CARVALHO (C)

(28) RODRIGO SÁNCHEZ (C)

(4) PAUL AKOUOKOU (C)

(21) GUIDO RODRÍGUEZ (C)

(10) SERGIO CANALES (C)

(18) ANDRÉS GUARDADO (C)

(8) NABIL FEKIR (C)

(17) JOAQUÍN (C)

(7) JUANMI (C)

Gol! Real Betis 0, Celtic 2. Josip Juranovic (Celtic) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.19:12

Rigore per Celtic. Albian Ajeti e'stato atterrato in area di rigore.19:11

Rigore concesso da Claudio Bravo (Real Betis) per un fallo in area.19:09

Fuorigioco. Andrés Guardado(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Borja Iglesias e' colto in fuorigioco.19:06

Tiro parato. Andrés Guardado (Real Betis) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nabil Fekir con cross.19:04

Tiro parato. Albian Ajeti (Celtic) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ismaila Soro.19:05

Tiro parato. Nabil Fekir (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Juan Miranda.19:01

Gol! Real Betis 0, Celtic 1. Albian Ajeti (Celtic) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jota con cross.Rete assegnata dopo revisione del VAR.19:11

Fuorigioco. Ismaila Soro(Celtic) prova il lancio lungo, ma Josip Juranovic e' colto in fuorigioco.18:55

Ismaila Soro (Celtic) e' ammonito per un brutto fallo.18:53

Fuorigioco. Claudio Bravo(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Juanmi e' colto in fuorigioco.18:50

PREPARTITA

Real Betis - Celtic è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 18:45 allo stadio Benito Villamarín di Sevilla.

Arbitro di Real Betis - Celtic sarà Fran Jovic coadiuvato da Hrvoje Radic e Luka Pusic. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Dove vedere Real Betis-Celtic di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Real Betis-Celtic si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 16 settembre.

Real Betis-Celtic verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

