Quando non è riuscito a vincere l'andata in casa, il Manchester United è stato eliminato in sei delle ultime otto sfide in competizioni europee, inclusa quella contro il Milan nel 2004-05 in Champions League.20:23

Manchester United che ritrova Fred e Rashford dal primo minuto, la giovane punta agirá in avanti supportato da James, Bruno Fernandes e Greenwood. Incredibile panchina per gli inglesi: Pogba, De Gea, van de Beek, Matic.20:23

Pioli recupera Ibrahimovic che parte peró dalla panchina, Milan senza una vera prima punta con Castillejo o Saelemaekers ad alternarsi da falso nueve. In difesa spazio a Kalulu a destra, Tomori in coppia con Kjaer.20:21

Nella sfida di Manchester alla rete di Diallo rispose Kjaer in pieno recupero, in una gara comunque molto equilibrata e combattuta.20:13

PREPARTITA

Milan - Manchester United è valevole per il ritorno degli ottavi di finale della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Manchester United sarà Dr. Felix Brych coadiuvato da Mark Borsch e Stefan Lupp. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Il Milan nella fase a gironi ha incontrato Celtic, Sparta Prague e Lille superando il girone con 13 punti mentre Manchester United ricordiamo è approdato in Europa League dalla Champions.

Obiettivo del Milan è proseguire il cammino europeo ed approdare ai quarti di finale. Si riparte dall'1-1 ottenuto all'Old Trafford: per la grande sfida Pioli ritrova Zlatan Ibrahimovic, favorito su Ante Rebic per guidare l'attacco dei rossoneri dopo l'infortunio rimediato contro la Roma lo scorso 28 di febbraio. Il Milan arriva alla sfida in condizioni non ottime data la sconfitta contro il Napoli nell'ultima giornata di campionato. Insieme a Ibrahimovic giocherà Calhanoglu alle sue spalle, con Krunic e Saelemakers sulle fasce. A centrocampo uno tra Tonali e Meite a fianco di Kessie. Il Manchester di Solskjaer arriva alla sfida contro i rossoneri senza Cavani e Martial recuperando però Pogba e Van de Beek che partiranno dalla panchina. In attacco giocherà Rashford come unica punta supportato alle spalle da Bruno Fernandes.

Dove vedere Milan - Manchester United di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Milan - Manchester United si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 18 marzo.

Milan-Manchester United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League