L’Atalanta, dopo il match memorabile della scorsa settimana, ha affrontato in campionato l’Hellas Verona, pareggiando in casa per 2-2. Il match di Serie A contro i gialloblù deve aver messo “sull’attenti” la squadra allenata da Gasp: i due gol presi in pochi minuti, quando il risultato sembrava congelato, deve far si che non accada anche durante il match di questa sera. Non sarà per nulla facile contro una delle squadre più forti in Europa e servirà un’altra grandissima partita per passare il turno.20:03