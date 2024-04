Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori18:36

Dopo un weekend complesso, con il caso Ndicka che ha scosso la Roma ma che fortunatamente è rientrato, e con i rossoneri bloccati da un rocambolesco 3-3 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, va in scena all’Olimpico il ritorno del quarto di finale di Europa League tra Roma e Milan, con i giallorossi in vantaggio per 1-0.18:36

Una gara di andata molto tattica, con De Rossi che è riuscito a portare a casa il risultato mostrandosi abile nel cambiare posizione ad El Shaarawy e bloccando le fughe di Leao. La partita di oggi dovrà per forze di cose cambiare ritmo, soprattutto per il Milan, che si gioca gran parte della stagione.18:39

Il Milan torna all’Olimpico per la terza volta in questa stagione. Nei due precedenti contro Roma e Lazio, due vittorie. Con i giallorossi ad inizio settembre per 2-1, mentre contro i biancocelesti ad inizio marzo per 1-0.18:40

Formazione ROMA (4-3-3): Svilar - Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola - Bove, Paredes, Pellegrini - El Shaarawy, Lukaku, Dybala. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Abraham, Llorente, Azmoun, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Zalewski, Joao Costa, Angelino.19:57

Formazione MILAN (4-2-3-1): Maignan - Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez - Musah, Bennacer - Pulisic, Loftus Cheek, Leao - Giroud. A disposizione: Sportiello, Nava, Adli, Reijnders, Jovic, Okafor, Chukwueze, Thiaw, Terracciano, Florenzi, Zeroli, Bartesaghi.19:58