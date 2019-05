Grazie per aver seguito la diretta live di Arsenal-Valencia! Alla prossima!

FINISCE QUI! L'Arsenal batte per 3-1 il Valencia e vede la finale di Baku. Il vantaggio degli spagnoli con Diakhaby viene ribaltato dalla doppietta di Lacazette e dal gol di Aubameyang

Palla vagante in area del Valencia che faticando riesce a liberare

Ottimo intervento di Cech in uscita per evitare che la sfera finisse sui piedi del neoentrato Gameiro

Giallo per Parejo per un fallo su Lacazette!

DOPPIO MIRACOLO DI NETO! Il portiere del Valencia salva i suoi per ben due volte su Lacazette da distanza ravvicinata

64'

Palla vagante in area del Valencia, Lacazette non trova il tempo per concludere a rete