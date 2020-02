PREPARTITA

Ludogorets - Inter è valevole per i sedicesimi di finale di Europa League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 20 febbraio alle ore 18:55 allo stadio Ludogorets Arena di Razgrad.

Arbitro dell'incontro Ludogorets - Inter sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande coadiuvato dagli assistenti Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso. Il quarto uomo sarà invece Guillermo Cuadra Fernandez.

L'inter cerca di tornare alla vittoria dopo le sconfitte con Napoli e Lazio e proseguire il suo cammino in Europa League. Conte dovrà fare a meno di molti giocatori. In porta ci sarà di nuovo Padelli data l'indisponibilità di Handanovic, in difesa dovrebbero trovare spazio Godin, Ranocchia e D'Ambrosio. A centrocampo dovrebbe partire dal primo minuto Eriksen a cui lati dovrebbero giocare Moses e Biraghi con Borja Valero e Vecino a supporto. Davanti spazio alla coppia Martinez - Sanchez.

Probabili formazioni:

Ludogorets: Iliev, Cicinho, Moti, Terzier, Nedyalkov, Dyakov, Anicet, Jorginho, Marcelinho, Wanderson, Keseru; All. Vrba

Inter: Padelli, Godin, Ranocchia, D'Ambrosio, Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi, Sanchez, Lautaro; All. Conte

Dove vedere Ludogorets - Inter di Europa League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Ludogorets - Inter si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 20 febbraio.

Ludogorets - Inter verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

