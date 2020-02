(17) UNDER (C)

PREPARTITA

Roma - Gent è valevole per i sedicesimi di finale di Europa League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 20 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Gent sarà il bulgaro Georgi Kabakov coadiuvato dai connazionali Margaritov e Valkov. Il quarto uomo sarà Stoyanov mentre al VAR ci sarà l'olandese Kamphuis.

La Roma prova a riscattarsi dopo la sconfitta con l'Atalanta in campionato e proseguire il suo cammino in Europa League. Paulo Fonseca dovrebbe schierare Kolarov e Santon sulle fasce mentre a centrocampo tornerà Cristante affiancato da Veretout. Davanti il solo Dzeko proverà a scardinare la difesa del Gent.

Probabili formazioni:

Roma: Pau Lopez, Santon, Mancini, Smalling, Kolarov, Cristante, Veretout, Perez, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko. All: Fonseca

Gent: Kaminski, Lustig, Plastun, Ngadeu Ngadjui, Mohammadi, Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums, Bezus, Niangbo, David. All: Thorup

Dove vedere Roma - Gent di Europa League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Roma - Gent si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 20 febbraio.

Roma - Gent verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. La partita sarà visibile anche in chiaro sul digitale terrestre canale TV8.

