LIVE BAYER LEVERKUSEN - NICE 2-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(27) ALEXIS TROUILLET (C)

(19) KEPHREN THURAM (C)

(21) DANILO (C)

(8) PIERRE LEES-MELOU (C)

(28) HICHEM BOUDAOUI (C)

(13) HASSANE KAMARA (C)

(23) JORDAN LOTOMBA (C)

(6) MORGAN SCHNEIDERLIN (C)

(10) KEREM DEMIRBAY (C)

(27) FLORIAN WIRTZ (C)

(11) NADIEM AMIRI (C)

(15) JULIAN BAUMGARTLINGER (C)

(19) MOUSSA DIABY (C)

(9) LEON BAILEY (C)

(25) EXEQUIEL PALACIOS (C)

Gol! Bayer Leverkusen 2, Nizza 1. Amine Gouiri (Nizza) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Stanley N'Soki.19:26

Fuorigioco. Leon Bailey(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Lars Bender e' colto in fuorigioco.19:24

Tiro parato. Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lucas Alario con suggerimento di testa.19:25

Gol! Bayer Leverkusen 2, Nizza 0. Lucas Alario (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Julian Baumgartlinger.19:10

Commento in diretta

PREPARTITA

Bayer Leverkusen - Nice è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:55 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayer Leverkusen - Nice sarà Fran Jovic coadiuvato da Ivica Modric e Hrvoje Radic.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Nice di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Nice si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

Bayer Leverkusen-Nice verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League