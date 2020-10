LIVE SK RAPID WIEN - ARSENAL 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(15) AINSLEY MAITLAND-NILES (C)

(28) JOSEPH WILLOCK (C)

(34) GRANIT XHAKA (C)

(17) CÉDRIC SOARES (C)

(7) BUKAYO SAKA (C)

(25) MOHAMED ELNENY (C)

(18) THOMAS PARTEY (C)

(43) DRAGOLJUB SAVIC (C)

(13) THORSTEN SCHICK (C)

(28) CHRISTOPH KNASMÜLLNER (C)

(40) MELIH IBRAHIMOGLU (C)

(16) DEJAN PETROVIC (C)

(14) SRDJAN GRAHOVAC (C)

(39) DEJAN LJUBICIC (C)

(8) MARCEL RITZMAIER (C)

Fuorigioco. Mateo Barac(SK Rapid Wien) prova il lancio lungo, ma Ercan Kara e' colto in fuorigioco.19:24

Fuorigioco. Alexandre Lacazette(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Eddie Nketiah e' colto in fuorigioco.19:18

Tiro parato. David Luiz (Arsenal) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cédric Soares con cross.19:18

Srdjan Grahovac (SK Rapid Wien) e' ammonito per un brutto fallo.19:10

Fuorigioco. Cédric Soares(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Nicolas Pépé e' colto in fuorigioco.18:57

Commento in diretta

PREPARTITA

SK Rapid Wien - Arsenal è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Allianz Stadion di Wien.

Arbitro di SK Rapid Wien - Arsenal sarà Pavel Královec coadiuvato da Ivo Nadvornik e Tomáš Mokrusch.

SK Rapid Wien nella fase a gironi ha incontrato Standard Liegi e Vitoria Guimaraes superando il girone con 0 punti mentre Arsenal ha incontrato Eintracht Francoforte, Vitoria Guimaraes e Standard Liegi superando il girone con 11 punti.

Dove vedere SK Rapid Wien-Arsenal di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

SK Rapid Wien-Arsenal si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

SK Rapid Wien-Arsenal verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League