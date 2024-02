Manca poco all'inizio di Roma-Feyenoord. Qualificazione agli ottavi di finale in bilico, il match all'andata è terminato 1-1.20:05

Le scelte di De Rossi: in avanti il tridente composto da Lukaku, Dybala ed El Shaarawy. Paredes in regia, Spinazzola a sinistra. In porta confermato Svilar.20:12