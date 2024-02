(47) MALÍK DEME (C)

(8) LUKASZ LAKOMY (C)

(30) SANDRO LAUPER (C)

(39) DARIAN MALES (C)

(20) CHEIKH NIASSE (C)

(80) KOBA KOINDREDI (C)

(5) HIDEMASA MORITA (C)

(8) POTE (C)

(11) NUNO SANTOS (C)

(23) DANIEL BRAGANÇA (C)

(2) MATHEUS REIS (C)

(42) MORTEN HJULMAND (C)

(47) RICARDO ESGAIO (C)

PREPARTITA

Sporting Lisbona - Young Boys è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.

Arbitro di Sporting Lisbona - Young Boys sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Sporting Lisbona nella fase a gironi ha incontrato SK Puntigamer Sturm Graz, Atalanta e Raków Czestochowa superando il girone con 11 punti mentre Young Boys ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Sporting Lisbona-Young Boys ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Sporting Lisbona è imbattuto nelle ultime quattro partite casalinghe nelle competizioni europee contro squadre svizzere (3V, 1N), mantenendo sempre la porta inviolata e segnando esattamente due gol in ogni vittoria. Complessivamente, il club portoghese ha registrato sette clean sheet in otto gare casalinghe contro queste avversarie nelle competizioni europee.

Lo Young Boys – che ha perso 3-1 all'andata contro lo Sporting – ha vinto solo una delle ultime 12 partite nelle principali competizioni europee (3N, 8P); in particolare, l'unica vittoria in questa serie è arrivata nella sola gara con la porta inviolata, battendo la Stella Rossa 2-0 in Champions League in questa stagione.

Solo Villarreal (33) e Siviglia (28) hanno registrato più vittorie casalinghe in Europa League dal 2009/10 rispetto allo Sporting Lisbona (25), che potrebbe vincere tre partite casalinghe di fila nella competizione per la prima volta da febbraio 2020 (serie di quattro).

Lo Young Boys ha perso sei delle ultime otto partite nella fase a eliminazione diretta di una grande competizione europea (2V), perdendo ciascuna delle ultime tre – due volte contro l'Ajax negli ottavi di finale della Europa League 2020-21 e contro lo Sporting all’andata.

Viktor Gyökeres ha segnato o fornito assist in cinque delle sei presenze con lo Sporting Lisbona nelle competizioni europee in questa stagione (quattro gol, un assist) e nell'unica di queste partite in cui non ha partecipato ad alcun gol è stato espulso dopo otto minuti (contro Raków Czestochowa a ottobre).

Dove vedere Sporting Lisbona-Young Boys di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Sporting Lisbona-Young Boys si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 22 febbraio.

Sporting Lisbona-Young Boys verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

