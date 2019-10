LIVE ROMA - MONCHENGLADBACH 1-0 EUROPA LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(22) BENES (C)

(17) WENDT (C)

(15) BEYER (C)

(7) HERRMANN (C)

(6) KRAMER (C)

(8) ZAKARIA (C)

(32) NEUHAUS (C)

(10) THURAM (C)

(24) FLORENZI (C)

(53) RICCARDI (C)

(21) VERETOUT (C)

(23) MANCINI (C)

(99) KLUIVERT (C)

(27) PASTORE (C)

(22) ZANIOLO (C)

Dzeko segna ma era in posizione irregolare19:30

Herrman cerca la girata in area, palla fuori di poco19:23

Ritmi più bassi in questi minuti19:17

La Roma fatica a impostare il gioco, tedeschi ben disposti in campo19:14

Jantschke! In spaccata spedisce a lato sul cross di Herrman19:02

Zaniolo cerca Dzeko in area ma chiude la difesa tedesca18:57

Commento in diretta

PREPARTITA

Roma - Monchengladbach è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Monchengladbach è William Collum (Scozia).

Dove vedere Roma-Monchengladbach di Europa League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Roma-Monchengladbach si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 24 ottobre.

Roma-Monchengladbach verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

