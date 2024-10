(18) JHON MOSQUERA (C)

(32) MATEJ VALENTA (C)

(33) ERIK JIRKA (C)

(6) LUKÁS CERV (C)

(10) JAN KOPIC (C)

(19) CHEICK SOUARÉ (C)

(20) JIRÍ PANOS (C)

(23) LUKÁS KALVACH (C)

(22) CADU (C)

(31) PAVEL SULC (C)

(24) MILAN HAVEL (C)

(12) ALEXANDR SOJKA (C)

(22) STEFAN SCHWAB (C)

(27) MAGOMED OZDOEV (C)

(7) GIANNIS KONSTANTELIAS (C)

(14) ANDRIJA ZIVKOVIC (C)

(2) MADY CAMARA (C)

(11) TAISON (C)

(8) TIÉMOUÉ BAKAYOKO (C)

Gara momentaneamente sospesa, Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) per infortunio.20:10

Sostituzione, Viktoria Pilsen. Erik Jirka sostituisce Matej Vydra per infortunio.20:04

Gara momentaneamente sospesa, Matej Vydra (Viktoria Pilsen) per infortunio.20:02

Tiro parato. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Matej Vydra.19:58

Fuorigioco. Andrija Zivkovic(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Brandon Thomas e' colto in fuorigioco.19:25

Gol! PAOK Salonicco 0, Viktoria Pilsen 2. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un contropiede.19:23

Tiro parato. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cadu.19:22

Gol! PAOK Salonicco 0, Viktoria Pilsen 1. Milan Havel (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Prince Adu.Rete assegnata dopo revisione del VAR.19:15

Fuorigioco. Sampson Dweh(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Prince Adu e' colto in fuorigioco.19:02

Fuorigioco. Tomasz Kedziora(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Taison e' colto in fuorigioco.19:02

Fuorigioco. Omar Colley(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Brandon Thomas e' colto in fuorigioco.18:57

Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.18:55

Fuorigioco. Dominik Kotarski(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Brandon Thomas e' colto in fuorigioco.18:49

Decisione VAR: no gol PAOK Salonicco 0-0 Viktoria Pilsen.18:49

Fuorigioco. Pavel Sulc(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Prince Adu e' colto in fuorigioco.18:46

GOL CANCELLATO DAL VAR: Prince Adu (Viktoria Pilsen) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:46

Tiro parato. Pavel Sulc (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matej Vydra.18:46

PREPARTITA

PAOK Salonika - Viktoria Plzen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.

Arbitro di PAOK Salonika - Viktoria Plzen sarà Urs Schnyder. Al VAR invece ci sarà Lionel Tschudi.

Dove vedere PAOK Salonika-Viktoria Plzen di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

PAOK Salonika-Viktoria Plzen si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 24 ottobre.

PAOK Salonika-Viktoria Plzen verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

