LIVE SPORTING BRAGA - SHERIFF TIRASPOL 1-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(20) BOBAN NIKOLOV (C)

(18) MOUSSA KYABOU (C)

(21) EDMUND ADDO (C)

(31) SÉBASTIEN THILL (C)

(16) KESTON JULIEN (C)

(77) BRUNO (C)

(9) ADAMA MALOUDA TRAORÉ (C)

(88) CASTRO (C)

(79) BERNARDO COUTO (C)

(56) SCHURRLE (C)

(57) RODRIGO GOMES (C)

(10) ANDRÉ HORTA (C)

(2) YAN COUTO (C)

(8) AL MUSRATI (C)

Tiro parato. André Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vítor Oliveira.21:37

Adama Malouda Traoré (FC Sheriff Tiraspol) e' ammonito per un brutto fallo.21:21

Gol! Sporting Braga 1, FC Sheriff Tiraspol 0. Iuri Medeiros (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ricardo Horta.21:18

Fuorigioco. André Horta(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Ricardo Horta e' colto in fuorigioco.21:07

PREPARTITA

Sporting Braga - Sheriff Tiraspol è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 24 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Arbitro di Sporting Braga - Sheriff Tiraspol sarà José María Sánchez Martínez coadiuvato da Raúl Cabañero Martínez e José Enrique Naranjo Pérez. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

Sporting Braga nella fase a gironi ha incontrato Stella Rossa, FC Midtjylland e Ludogorets superando il girone con 10 punti mentre Sheriff Tiraspol ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Dove vedere Sporting Braga-Sheriff Tiraspol di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Sporting Braga-Sheriff Tiraspol si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 24 febbraio.

Sporting Braga-Sheriff Tiraspol verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

