LIVE BAYER LEVERKUSEN - CELTIC 1-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(16) JAMES MCCARTHY (C)

(12) ISMAILA SORO (C)

(19) MICHAEL JOHNSTON (C)

(47) DANE MURRAY (C)

(30) LIAM SHAW (C)

(17) JOTA (C)

(6) NIR BITTON (C)

(49) JAMES FORREST (C)

(14) DAVID TURNBULL (C)

(42) CALLUM MCGREGOR (C)

(11) NADIEM AMIRI (C)

(8) ROBERT ANDRICH (C)

(19) MOUSSA DIABY (C)

(7) PAULINHO (C)

(25) EXEQUIEL PALACIOS (C)

Fuorigioco. Lukás Hrádecky(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Moussa Diaby e' colto in fuorigioco.19:12

Fuorigioco. Jeremie Frimpong(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Amine Adli e' colto in fuorigioco.19:07

Gol! Bayer Leverkusen 1, Celtic 0. Robert Andrich (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Florian Wirtz con cross da calcio d'angolo.19:01

PREPARTITA

Bayer Leverkusen - Celtic è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 18:45 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayer Leverkusen - Celtic sarà Anastasios Sidiropoulos coadiuvato da Polychronis Kostaras e Chrysoula Kourompylia. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Celtic di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Celtic si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 25 novembre.

Bayer Leverkusen-Celtic verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

