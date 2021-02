LIVE BAYER LEVERKUSEN - YOUNG BOYS 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(10) MIRALEM SULEJMANI (C)

(8) VINCENT SIERRO (C)

(7) MARVIN SPIELMANN (C)

(11) GIANLUCA GAUDINO (C)

(22) NICO MAIER (C)

(60) FABIAN RIEDER (C)

(13) NICOLAS MOUMI NGAMALEU (C)

(16) CHRISTIAN FASSNACHT (C)

(30) SANDRO LAUPER (C)

(20) MICHEL AEBISCHER (C)

(28) DEMARAI GRAY (C)

(11) NADIEM AMIRI (C)

(25) EXEQUIEL PALACIOS (C)

(10) KEREM DEMIRBAY (C)

(20) CHARLES ARÁNGUIZ (C)

(22) DALEY SINKGRAVEN (C)

(30) JEREMIE FRIMPONG (C)

(19) MOUSSA DIABY (C)

Fuorigioco. Sandro Lauper(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Michel Aebischer e' colto in fuorigioco.21:03

Commento in diretta

PREPARTITA

Bayer Leverkusen - Young Boys è valevole per i Sedicesimi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 25 febbraio alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayer Leverkusen - Young Boys sarà Davide Massa coadiuvato da Filippo Meli e Stefano Alassio. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Bayer Leverkusen nella fase a gironi ha incontrato Nice, Slavia Praga, Hapoel Be'er Sheva, Roma e CSKA Sofia superando il girone con 15 punti mentre Young Boys ha incontrato CFR Cluj, CSKA Sofia e Roma superando il girone con 10 punti.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Young Boys di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Young Boys si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 25 febbraio.

Bayer Leverkusen-Young Boys verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

