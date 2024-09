(15) VASCO SOUSA (C)

(22) ALAN VARELA (C)

(86) RODRIGO MORA (C)

(20) ANDRÉ FRANCO (C)

(16) NICO GONZÁLEZ (C)

(6) STEPHEN EUSTAQUIO (C)

(8) MARKO GRUJIC (C)

(77) PHILIP ZINCKERNAGEL (C)

(19) SONDRE FET (C)

(8) SONDRE AUKLEND (C)

(14) ULRIK SALTNES (C)

(26) HÅKON EVJEN (C)

(7) PATRICK BERG (C)

PREPARTITA

Bodø/Glimt - FC Porto è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 18:45 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.

Dove vedere Bodø/Glimt-FC Porto di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Bodø/Glimt-FC Porto si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 25 settembre.

Bodø/Glimt-FC Porto verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

