LIVE LASK - ROYAL ANTWERP 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(15) FRANK BOYA (C)

(38) FARIS HAROUN (C)

(6) SIMEN KRISTIANSEN JUKLERØD (C)

(18) MARTIN HONGLA (C)

(19) KOJI MIYOSHI (C)

(11) DOMINIK REITER (C)

(27) THOMAS GOIGINGER (C)

(23) STEFAN HAUDUM (C)

(26) REINHOLD RANFTL (C)

(21) MADS EMIL MADSEN (C)

(7) RENÉ RENNER (C)

(10) PETER MICHORL (C)

Martin Hongla (Royal Antwerp) e' ammonito per un brutto fallo.19:23

Fuorigioco. Johannes Eggestein(LASK) prova il lancio lungo, ma Husein Balic e' colto in fuorigioco.19:24

Fuorigioco. Gernot Trauner(LASK) prova il lancio lungo, ma Reinhold Ranftl e' colto in fuorigioco.19:13

PREPARTITA

LASK - Royal Antwerp è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 18:55 allo stadio Linzer Stadion di Linz.

Arbitro di LASK - Royal Antwerp sarà Donatas Rumsas coadiuvato da Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis.

Dove vedere LASK-Royal Antwerp di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

LASK-Royal Antwerp si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 26 novembre.

LASK-Royal Antwerp verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

