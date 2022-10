Stadio An der Alten Försterei di Berlin 27 Ottobre 2022 ore 18:45

(29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)

(10) ANDRÉ HORTA (C)

(19) UROS RACIC (C)

(21) RICARDO HORTA (C)

(88) CASTRO (C)

(8) AL MUSRATI (C)

(45) IURI MEDEIROS (C)

(24) GENKI HARAGUCHI (C)

(36) ALJOSCHA KEMLEIN (C)

(21) TIM SKARKE (C)

(13) ANDRÁS SCHÄFER (C)

(2) MORTEN THORSBY (C)

(28) CHRISTOPHER TRIMMEL (C)

(19) JANIK HABERER (C)

(6) JULIAN RYERSON (C)

(8) RANI KHEDIRA (C)

Dove si gioca la partita: Stadio: An der Alten Försterei Città: Berlin Capienza: 22012 spettatori18:15

PREPARTITA

1. FC Union Berlin - Sporting Braga è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 18:45 allo stadio An der Alten Försterei di Berlin.

Arbitro di 1. FC Union Berlin - Sporting Braga sarà Craig Pawson coadiuvato da Lee Betts e Daniel Cook. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

1. FC Union Berlin-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il match perso per 1-0 contro il Braga al secondo turno di questa Europa League, è stato il primo giocato in assoluto dall’Union Berlin in Europa contro una squadra portoghese.

Il Braga ha vinto tutte le tre le partite di Europa League contro squadre tedesche: due volte contro il TSG 1899 Hoffenheim, nel 2017-18, e una contro l'Union Berlin in questa stagione.

L'Union Berlin potrebbe vincere due confronti interni di fila per la prima volta in Europa, dopo aver battuto in casa il Malmö FF nell’ultimo turno.

Lo Sporting Braga ha vinto soltanto una delle ultime sei trasferte (2N, 3P) di Europa League, subendo tre gol in tre di queste.

Tutte le quattro le partite dell'Union Berlin in questa Europa League sono terminate 1-0; i tedeschi, infatti, hanno perso le prime due, prima di vincere la terza e la quarta.

Dove vedere 1. FC Union Berlin-Sporting Braga di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

1. FC Union Berlin-Sporting Braga si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 27 ottobre.

1. FC Union Berlin-Sporting Braga verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

