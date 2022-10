LIVE FERENCVAROSI - MONACO 0-1 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(11) JEAN LUCAS (C)

(44) BEN SEGHIR (C)

(21) MAGHNES AKLIOUCHE (C)

(18) TAKUMI MINAMINO (C)

(15) ELIOT MATAZO (C)

(77) GELSON MARTINS (C)

(4) MOHAMED CAMARA (C)

(12) CAIO HENRIQUE (C)

(2) VANDERSON (C)

(19) YOUSSOUF FOFANA (C)

(5) MUHAMED BESIC (C)

(13) ANDERSON ESITI (C)

(7) XAVIER MERCIER (C)

(76) KRISZTIÁN LISZTES (C)

(14) AMER GOJAK (C)

(19) BÁLINT VÉCSEI (C)

(93) AÏSSA LAÏDOUNI (C)

(16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)

(20) ADAMA TRAORÉ (C)

Sostituzione, Monaco. Krépin Diatta sostituisce Vanderson per infortunio.21:42

Fuorigioco. Henry Wingo(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Amer Gojak e' colto in fuorigioco.21:39

Gol! Ferencváros 0, Monaco 1. Wissam Ben Yedder (Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Axel Disasi con cross.21:32

Endre Botka (Ferencváros) e' ammonito per un brutto fallo.21:24

Fuorigioco. Aleksandr Golovin(Monaco) prova il lancio lungo, ma Wissam Ben Yedder e' colto in fuorigioco.21:22

Fuorigioco. Kevin Volland(Monaco) prova il lancio lungo, ma Wissam Ben Yedder e' colto in fuorigioco.21:05

PREPARTITA

Ferencvarosi - Monaco è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest.

Arbitro di Ferencvarosi - Monaco sarà Enea Jorgji coadiuvato da Denis Rexha e Ridiger Çokaj. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

Ferencvarosi-Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La vittoria per 1-0 del Ferencvárosi sul Monaco al secondo turno di questa Europa League è stata la sua prima partita europea in assoluto contro una squadra francese.

Le squadre francesi hanno vinto quattro delle ultime cinque trasferte di Coppa UEFA/Europa League contro squadre ungheresi (1P), anche se questa sarà la prima dal successo del Paris Saint-Germain per 1-0 in casa dell'Újpest nell'ottobre 2002.

Il Ferencvárosi ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Europa League (1P), dopo aver perso le precedenti cinque nella competizione.

Il Monaco ha perso 4-0 nell’ultimo turno, la sua più ampia sconfitta in Europa League/Coppa UEFA. Non perde due gare di fila in questa competizione da dicembre 2015.

Il Ferencvárosi potrebbe vincere quattro partite casalinghe consecutive in Europa per la prima volta dall'agosto 1999.

Dove vedere Ferencvarosi-Monaco di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Ferencvarosi-Monaco si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 27 ottobre.

Ferencvarosi-Monaco verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

