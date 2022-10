LIVE OMONIA NICOSIA - REAL SOCIEDAD 0-1 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(3) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

(22) BEÑAT TURRIENTES (C)

(42) PABLO MARÍN (C)

(34) JON MAGUNACELAYA (C)

(23) BRAIS MÉNDEZ (C)

(16) ANDER GUEVARA (C)

(17) ROBERT NAVARRO (C)

(14) TAKEFUSA KUBO (C)

(4) ASIER ILLARRAMENDI (C)

(8) MIKEL MERINO (C)

(42) MIKKEL DISKERUD (C)

(8) MORETO CASSAMÁ (C)

(76) CHARALAMPOS CHARALAMPOUS (C)

(80) ANDRONIKOS KAKOULLI (C)

(90) ROMAN BEZUS (C)

(11) BRANDON BARKER (C)

Fuorigioco. Jan Lecjaks(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Andronikos Kakoulli e' colto in fuorigioco.22:04

Gol! Omónia Nicosia 0, Real Sociedad 1. Robert Navarro (Real Sociedad) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Asier Illarramendi con cross.21:46

Tiro parato. Jon Karrikaburu (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Asier Illarramendi.21:43

Tiro parato. Robert Navarro (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aritz Elustondo.21:38

Fuorigioco. Jon Pacheco(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Mikel Merino e' colto in fuorigioco.21:29

Fuorigioco. Jan Lecjaks(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Bruno Felipe e' colto in fuorigioco.21:25

PREPARTITA

Omonia Nicosia - Real Sociedad è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 21:00 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.

Arbitro di Omonia Nicosia - Real Sociedad sarà Tamás Bognár coadiuvato da Balázs Buzás e Peter Kobor. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Omonia Nicosia-Real Sociedad ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Omonia Nicosia ha perso tutte e tre le precedenti partite europee contro squadre spagnole, tutte in Europa League dall'inizio della stagione 2020-21.

I club spagnoli hanno vinto 10 delle ultime 12 sfide di Coppa UEFA/Europa League contro squadre cipriote, anche se le due eccezioni sono state sconfitte in trasferta: Athletic Club contro l’APOEL Nicosia nel febbraio 2017 e Siviglia con la stessa squadra nel dicembre 2019.

La Real Sociedad ha vinto quattro partite consecutive in una singola stagione europea per la prima volta dal 1998-99, quando arrivò a cinque in Coppa UEFA.

L'Omonia Nicosia ha apportato 17 modifiche alle formazioni titolari in questa Europa League, più di qualsiasi altra squadra nella competizione.

La Real Sociedad concede agli avversari 6,9 passaggi in media per intervento difensivo (PPDA), il miglior dato tra le squadre della competizione. L'Omonia Nicosia ne concede in media 23,1, la peggiore media finora.

