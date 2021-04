LIVE MANCHESTER UNITED - ROMA 1-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Fonseca sceglie nuovamente Dzeko e non Mayoral come unico terminale offensivo supportato sulla trequarti da Pellegrini e Mkhitaryan. In mezzo al campo, l’allenatore dei giallorossi opta per Veretout e Diawara con Karsdorp e Spinazzola sugli esterni mentre in difesa, davanti all’estremo difensore Pau Lopez, vengono schierati Cristante, Smalling e Ibanez. Out per squalifica Mancini.20:12