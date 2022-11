LIVE RENNES - AEK LARNAKA 1-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(30) HENRY ANDREOU (C)

Fuorigioco. Gus Ledes(AEK Larnaka) prova il lancio lungo, ma Ádám Gyurcsó e' colto in fuorigioco.21:31

Hrvoje Milicevic (AEK Larnaka) e' ammonito per un brutto fallo.21:28

Fuorigioco. Flavien Tait(Rennes) prova il lancio lungo, ma Lorenz Assignon e' colto in fuorigioco.21:21

Flavien Tait (Rennes) e' ammonito per un brutto fallo.21:18

Gol! Rennes 1, AEK Larnaka 0. Matthis Abline (Rennes) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Benjamin Bourigeaud.21:16

PREPARTITA

Rennes - AEK Larnaka è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio Roazhon Park di Rennes.

Arbitro di Rennes - AEK Larnaka sarà Mohammed Al-Hakim coadiuvato da Fredrik Klyver e Robin Wilde. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Rennes-AEK Larnaka ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Rennes ha vinto 2-1 in casa dell'AEK Larnaca al primo turno di questa Europa League, nell'unico precedente tra le due squadre in Europa.

L'AEK Larnaca ha perso tutte le sue tre partite contro squadre francesi in Europa, perdendo in casa e fuori casa contro il Bordeaux nel 2015-16, oltre alla sconfitta alla prima giornata contro il Rennes.

Il Rennes è imbattuto da sette partite casalinghe in Europa (4V, 3N), alternando una vittoria ad un pareggio in queste sette partite – vittoria nella più recente, contro la Dynamo Kiev.

L'AEK Larnaca ha perso l'ultima trasferta in Europa contro il Fenerbahçe nella terza giornata e non perde due gare fuori casa di fila in una singola stagione europea dal 1996-97.

I due giocatori del Rennes, Amine Gouiri e Martin Terrier, sono stati entrambi coinvolti in quattro gol in questa Europa League: l'unico giocatore del Rennes ad aver preso parte a più reti in una singola stagione di Europa League è stato Ismaïla Sarr (6 nel 2018-19).

Dove vedere Rennes-AEK Larnaka di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Rennes-AEK Larnaka si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 novembre.

Rennes-AEK Larnaka verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Rennes - AEK Larnaka tra Sky o TV8.

