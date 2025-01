(6) OSCAR LEWICKI (C)

(43) GENTIAN LAJQI (C)

(42) VIGGO JEPPSSON (C)

(5) SØREN RIEKS (C)

(34) ZAKARIA LOUKILI (C)

(14) SEBASTIAN JØRGENSEN (C)

(7) OTTO ROSENGREN (C)

(16) OLIVER BERG (C)

(22) TAHA ALI (C)

(23) LASSE BERG JOHNSEN (C)

(38) HUGO BOLIN (C)

(10) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)

(28) FILIP PREBSL (C)

(32) ONDREJ LINGR (C)

(48) DOMINIK PECH (C)

(19) OSCAR DORLEY (C)

(14) SIMION MICHEZ (C)

(33) ONDREJ ZMRZLY (C)

PREPARTITA

Slavia Praga - Malmoe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 30 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Fortuna Arena di Prague.

Dove vedere Slavia Praga-Malmoe di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Slavia Praga-Malmoe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 gennaio.

Slavia Praga-Malmoe verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

