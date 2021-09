LIVE MARSEILLE - GALATASARAY 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(30) ATALAY BABACAN (C)

(54) EMRE KILINÇ (C)

(89) SOFIANE FEGHOULI (C)

(33) ALEXANDRU CICALDAU (C)

(7) MUHAMMED KEREM AKTÜRKOGLU (C)

(21) OLIMPIU MORUTAN (C)

(4) TAYLAN ANTALYALI (C)

(22) BERKAN KUTLU (C)

(8) GERSON (C)

(21) VALENTIN RONGIER (C)

(6) MATTÉO GUENDOUZI (C)

(22) PAPE GUEYE (C)

(29) POL LIROLA (C)

(7) AMINE HARIT (C)

Tiro parato. Muhammed Kerem Aktürkoglu (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Halil Dervisoglu con passaggio filtrante.21:53

Fuorigioco. Pol Lirola(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Cengiz Ünder e' colto in fuorigioco.21:46

Tiro parato. Cengiz Ünder (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Dimitri Payet.21:35

Fuorigioco. William Saliba(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Bamba Dieng e' colto in fuorigioco.21:26

Fuorigioco. Pol Lirola(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Cengiz Ünder e' colto in fuorigioco.21:17

PREPARTITA

Marseille - Galatasaray è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stade Vélodrome di Marseille.

Dove vedere Marseille-Galatasaray di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Marseille-Galatasaray si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 settembre.

Marseille-Galatasaray verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

