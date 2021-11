(8) PABLO FORNALS (C)

(28) TOMAS SOUCEK (C)

(33) ALEX KRÁL (C)

(51) DANIEL CHESTERS (C)

(16) MARK NOBLE (C)

(10) MANUEL LANZINI (C)

(41) DECLAN RICE (C)

(24) LUCA OYEN (C)

(20) CAREL EITING (C)

(14) BASTIEN TOMA (C)

(11) MIKE TRÉSOR (C)

(17) PATRIK HROSOVSKY (C)

(28) JOSEPH PAINTSIL (C)

(42) KRISTIAN THORSTVEDT (C)

(8) BRYAN HEYNEN (C)

(7) JUNYA ITO (C)

PREPARTITA

Genk - West Ham United è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 18:45 allo stadio Cegeka Arena di Genk.

Arbitro di Genk - West Ham United sarà Aleksandar Stavrev coadiuvato da Dejan Kostadinov e Kushtrim Lika. Al VAR invece ci sarà Kevin Blom.

Dove vedere Genk-West Ham United di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Genk-West Ham United si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 4 novembre.

Genk-West Ham United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League