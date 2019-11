Commento in diretta

PREPARTITA

Monchengladbach - Roma è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 21:00 allo stadio Borussia Park di Monchengladbach.

Arbitro di Monchengladbach - Roma è Jesús Gil Manzano (Spagna).

La partita di andata Roma - Monchengladbach si è giocata il 24 ottobre 2019 e si è conclusa 1-1.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Monchengladbach: Sommer, Lainer, Elvedi, Jantschke, Bensebaini, Thuram, Neuhaus, Zakaria, Kramer, Herrmann, Embolo

Roma: Lopez, Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov, Zaniolo, Pastore, Kluivert, Mancini, Veretout, Dzeko



Dove vedere Monchengladbach-Roma di Europa League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Monchengladbach-Roma si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

Monchengladbach-Roma verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League